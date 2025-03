Com Memphis titular, Holanda cede empate para Espanha pela ida das quartas da Liga das Nações

Nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações, a Holanda recebeu a Espanha no Feyenoord Stadium e empatou por 2 a 2. Os gols dos mandantes foram marcados por Cody Gakpo e Tijjani Reijnders, enquanto Nico Williams e Mikel Merino anotou para os visitantes.

Com o resultado, quem vencer o duelo de volta, estará automaticamente classificado à semifinal da competição. Em caso de nova igualdade no marcador, o jogo irá para a prorrogação e, se o empate persistir, a vaga será decidida nos pênaltis.

O novo confronto será realizado no próximo domingo, às 16h45 (de Brasília), no Mestalla, em Valência.

Os gols

Aos nove minutos de jogo, Pedri soltou em Nico Williams dentro da área. O atleta da Espanha dominou, girou e finalizou firme para o fundo das redes.

Já aos 28, Gakpo, de primeira, finalizou no canto direito de Unai Simón, sem chances de defesa ao goleiro.

Com 37 segundos da etapa final, o francês Tijjani Reijnders entrou em velocidade na área, recebeu de Frimpong e acertou o canto da meta.

Já nos acréscimos, aos 48, o espanhol Mikel Merino aproveitou a sobra e não perdoou.

França perde da Croácia e se complica nas quartas da Euro

Também pelo jogo de ida das quartas de final, a França visitou a Croácia no Estádio Poljud e perdeu por 2 a 0. Os gols adversários foram feitos por Ante Budimir e Ivan Perisic.

Deste modo, a França será obrigada a vencer os croatas por três gols para ir à semi. Se fizer apenas dois, o duelo irá para a prorrogação. Se persistir, as equipes disputarão a vaga nas penalidades. A Croácia, por sua vez, poderá perder por até um tento de diferença que ainda assim avança de fase.

A segunda partida entre as seleções será no próximo domingo, às 16h45, no Stade de France.

Veja resultados de outras partidas pelas quartas da Liga das Nações:

Ucrânia 3 x 1 Bélgica

Áustria 1 x 1 Sérvia

Grécia 0 x 1 Escócia

Kosovo 2 x 1 Islândia

Bulgária 1 x 2 Irlanda

Eslováquia 0 x 0 Eslovênia