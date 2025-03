Burguesinha destaca importância de estreia no UFC Londres: "Aparecer para o mundo"

Revelada pelo 'Contender Series' em setembro de 2024, Alexia Thainara impressionou Dana White e garantiu um contrato junto ao Ultimate. Seis meses após a conquista, a brasileira fará, enfim, sua primeira luta dentro da principal liga de MMA do mundo. Neste sábado (22), no UFC Londres, 'Burguesinha', como é conhecida, enfrenta Molly McCann. Animada com a oportunidade, a peso-palha (52 kg) de Japeri (RJ) enxerga sua estreia na organização como um verdadeiro 'divisor de águas' para sua carreira no MMA profissional.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Burguesinha apostou suas fichas que o alcance global do UFC fará com que mais pessoas conheçam seu trabalho daqui para frente. Atualmente com um cartel de 11-1 nas artes marciais mistas, construído em eventos de menor prestígio, a brasileira de 27 anos quer alcançar o grande público. Para isso, derrotar a veterana e 'atleta da casa' McCann no card de Londres é essencial, segundo a própria.

"Sim, é muito interessante enfrentar uma veterana. Isso significa muito para a minha carreira. Tenho certeza que eu chegando lá e fazendo uma boa luta, meu nome realmente agora vai aparecer para o mundo. Porque ninguém conhece ainda a Alexia Burguesinha, só me viram lutando no 'Contender'. E essa entrada (no UFC) contra uma veterana, ainda mais na casa dela, isso vai levantar bastante a minha carreira", exaltou Alexia.

Rival pressionada?

O debute de Burguesinha no Ultimate não foi planejado, e sim definido de última hora. A cerca de uma semana para a realização do UFC Londres, a atleta da 'Ribas Family' aceitou substituir a compatriota Istela Nunes, que estava originalmente escalada para encarar McCann. Mesmo neste contexto, sem um camp completo de preparação e duelando contra uma veterana em território hostil, Alexia garante que a pressão está do lado de sua adversária - justamente pelos fatores citados.

"Peguei a luta em cima da hora, com sete dias (de antecedência). Isso mostra que a gente está preparada para enfrentar qualquer uma que vier. A torcida (contra) não influencia nada. Quando entro lá dentro, só escuto uma voz que é do meu corner. Vou entrar e me divertir. A pressão é toda dela. Ela está na casa dela, eu estou estreando. Peguei a luta em cima da hora, só com sete dias. Ela deve estar com a cabeça a milhões. Pretendo carregar isso como uma marca minha. Sempre que o evento ligar, quero estar pronta", analisou Thainara.

Além de Burguesinha, o card do UFC Londres contará com a presença de mais dois representantes do 'Esquadrão Brasileiro'. Na luta de abertura do evento, Kauê Fernandes enfrenta o georgiano Guram Kutateladze. Também na porção preliminar do show, Lipe 'Detona' mede forças contra o atleta da casa Lone'er Kavanagh, de olho em uma renovação de contrato. O 'main event' será estrelado entre os meio-médios Leon Edwards e Sean Brady.