Bárbara Coelho fala pela 1ª vez sobre saída da Globo, CazéTV e morte da mãe

Cheguei no hospital e meu irmão Bruno estava fazendo carinho nela: 'Mamãe acabou de partir', ele disse. Eu pedi para todos saírem do quarto. Queria um momento só nós duas. Falei que iria honrar a história dela e faria tudo o que eu pudesse para honrar os valores que ela me ensinou. Prometi que daria todos os 'sins' que ela não pôde dar por todo o contexto da vida repleta de momentos desafiadores. Minha mãe teve quatro filhos, perdeu dois e lidou com a saúde difícil do meu pai.

Fiz essa promessa a ela e, a partir disso, virei uma página dentro de mim. Aprontei, dona Inês! Pedi demissão da Globo e agora estou na CazéTV. Claro que ainda vivo o luto. Cada um tem uma maneira diferente de encarar a morte, e eu penso na minha mãe 24 horas por dia. Ela está comigo e seguirá como sempre esteve apoiando em todas as minhas escolhas.

Maria Inês Pandolfi Coelho morreu de câncer, no dia 24 de fevereiro. Ao UOL, Bárbara Coelho detalhou o turbilhão de emoções que viveu nos últimos meses, com a notícia de que o tratamento da mãe não faria mais efeito em meio às mudanças na vida profissional que direcionaram a jornalista a um novo caminho.

Bárbara Coelho ao lado da mãe Maria Inês Pandolfi Coelho Imagem: Reprodução/Instagram

Mudanças

Prestes a completar sete anos no comando do Esporte Espetacular, Bárbara foi chamada para uma conversa sobre seu futuro na emissora. No papo que aconteceu em dezembro do ano passado, ela soube que o tradicional programa dominical da Globo sofreria uma mudança na configuração e ganharia novos apresentadores: Karine Alves e Fernando Fernandes. Com isso, a convidaram para entrar no quadro de comentaristas, projetando um crescimento profissional.

"Num primeiro momento eu pedi para pensar, porque achei que poderia ser uma boa oportunidade. Depois de um tempo, sinalizei que não era esse o caminho que eu gostaria de seguir, porque eu acho que ser comentarista me segmentaria mais ainda. Eu já sou do esporte, já pertenço a esse segmento que eu amo, é a minha paixão, mas eu gosto do fato de conseguir jogar nas 11. Sou apresentadora, comentarista, repórter e posso sentar e escrever, como já fiz inúmeras vezes", explicou a jornalista.

Assim que Bárbara expôs sua opinião sobre o possível novo rumo, a emissora buscou alternativas e uma das ideias empolgou a jornalista. Ela apresentaria um programa no sportv ao lado de Denílson, que já foi colega dela na época em que ambos trabalhavam na Band.

"Pô, eu já imaginei que esse programa seria a maior resenha. O Denílson é muito popular, talentoso e muito capaz. Mas depois a gente pensou em outros produtos para eu ficar à frente e não chegamos a um acordo", esclareceu Bárbara.

'Que barulho é esse dentro de você?'

Bárbara Coelho com o irmão Bruno e a mãe Maria Inês Imagem: Arquivo Pessoal

Também em dezembro, paralelamente às conversas na Globo, Bárbara soube que o tratamento da mãe contra a metástase de um câncer de fígado não estava surtindo efeito. O médico ainda indicou uma quimioterapia agressiva, mas foi sincero ao dizer que as chances de cura seriam mínimas.

"E aí ela falou que preferia não fazer mais nenhum tipo de tratamento. Foi a coisa mais difícil que eu ouvi em toda a minha vida, mas assim como ela sempre me apoiou nas minhas decisões mais difíceis, eu e meu irmão também apoiamos a decisão dela naquele momento, o que para nós era um atestado de que a perderíamos em pouco tempo", contou Bárbara.

Durante quase três meses, Bruno, Bárbara e dona Inês construíram uma fortaleza para enfrentar e compreender aquele momento. Em um almoço - que representou um dos últimos encontros do trio, o irmão da jornalista perguntou à mãe como ela se sentia. "Que barulho é esse dentro de você?", indagou.

"Minha mãe se abriu sobre coisas muito sensíveis a respeito da vida dela. A gente se deu as mãos e ela falou que não queria que a gente sofresse, queria que a gente se apoiasse, seguisse juntos como sempre foi. Nós sofremos, mas a passamos a entender. Nenhum desespero ou tempestade em copo d'água contribuiria com aquele tempo de qualidade teríamos com ela nas últimas semanas. Isso não diminui em nada a nossa dor e nem nos torna melhores ou piores, mas encontramos uma força que eu nem sabia que tinha", descreveu Bárbara.

Reencontros

Bárbara Coelho trabalhou no Esporte Interativo Imagem: Arquivo Pessoal

Enquanto lidava com a despedida da mãe e as mudanças na Globo, a jornalista reencontrou Fábio Medeiros e Michele Chaluppe, hoje responsáveis pela LiveMode. Eles conheceram Bárbara na época em que ela deixou o Espírito Santo, aos 23 anos, com uma mala gigante, um ventilador e uma televisão para tentar carreira no Rio de Janeiro no fim de 2010.

No seu currículo de jornalista recém-formada, Bárbara contava com a cobertura independente da Copa África do Sul e foi assim que bateu na porta do Esporte Interativo, falou com o fundador Fábio e conseguiu o primeiro emprego de carteira assinada na capital fluminense.

Em uma reunião despretensiosa em dezembro de 2024, em que conversaram sobre família e vida, o papo sobre uma transição de carreira surgiu. Foi nesse cenário que Fábio convidou Bárbara para trabalhar com uma nova atração na CazéTV. Uma mudança grande, mas que encaixava com o momento e daria oportunidade para a comunicadora abraçar também projetos pessoais.

Durante suas reflexões, Bárbara ouviu de muitos amigos que ela era 'a cara da CazéTV' e ficou empolgada. A jornalista também, claro, conversou com a mãe assim como fez antes de tomar as principais decisões de sua vida.

"Eu precisava muito que ela me encorajasse. Não sabia em quanto tempo aconteceria, mas sabia que num prazo, talvez, curto eu não teria mais essa voz presente. Minha mãe se despediu de mim, disse que não queria nos deixar, mas não tinha escolha. Então, ela falou: 'E eu gostaria que você seguisse sempre o seu coração, desse teu jeitão intenso e sonhador, que às vezes eu tive muita dificuldade de entender, mas que eu sempre apoiei'. Minha mãe faleceu duas semanas depois disso", descreveu Bárbara.

Dona Inês, aprontei!

Bárbara voltou das férias na quarta-feira de Cinzas decidida a seguir um novo caminho. Ela apresentou o Esporte Espetacular no dia 9 de março e pediu demissão na segunda-feira seguinte. No meio do burburinho que a notícia causou pelo Brasil, a jornalista mandou um recado para mãe: "Aprontei, dona Inês!"

"Sou muito grata a tudo que construí na TV. Eu não tenho o que falar dos meus 12 anos de Globo. É uma empresa muito grande. Eu cheguei uma menina e saio de lá uma mulher muito realizada pessoalmente, profissionalmente, e com o melhor dos mundos, com o sim da minha mãe, com o abraço da minha mãe, nem que seja em outro plano espiritual", destacou.

O sinal positivo para a CazéTV teve o empurrão de Dona Inês, que sempre inspirou Bárbara a tomar decisões arrojadas.

"Quando eu pedi demissão, eu imaginei na hora como seria a reação da minha mãe: 'Lá vem ela aprontando de novo'. Mas não num tom pejorativo. Ela sempre admirou muito a minha coragem, porque ela foi uma mulher muito forte, que também trabalhou muito. Só que ela veio de outra geração, e muitas vezes não pôde dar alguns passos maiores do que a perna. Eu dou. Por isso que eu falo que sou parte dos sonhos dela. Se ela estivesse aqui comigo, eu ia ligar pra ela e falar: 'Então, mãe, aprontei'", falou Bárbara.

Bárbara estreia com Cazé em 30 de março

Bárbara Coelho é novo reforço da CazéTV Imagem: Arquivo Pessoal

Bárbara Coelho estreia oficialmente na CazéTV no dia 30 de março. Ao lado de Casimiro Miguel, ela apresentará o "Tempo de Bola", um programa dominical que vai debater os principais acontecimentos da semana no Campeonato Brasileiro.

Disposta a aprender mais sobre o mundo da internet, Bárbara quer mostrar um outro lado de sua personalidade que não aparecia na televisão. Além disso, ela entende que terá de superar o desafio de fazer com que o contato com o público vá além do programa.

"Existe uma nova maneira de consumir conteúdo que é na palma das mãos, no celular o tempo inteiro. As pessoas estão ali não só com as lives, com os programas ao vivo, mas com os recortes. Acho que eu preciso me comunicar com esse público que quer ver o programa ali na hora que acontece, porque é quente, mas que também precisa estar em contato comigo em outros momentos do dia, também com conteúdo. Vou precisar exercitar esse lugar que é a internet para que as pessoas possam me conhecer um pouco mais", disse a jornalista que tem o Cazé como uma de suas principais referências atualmente.

"O Casimiro sabe se expressar como poucos, principalmente com esse público da internet. Ele tem uma aceitação bizarra, que é tão difícil na nossa profissão. Eu tenho muito o que aprender com ele. Quero ter um diálogo aberto, que ele possa se sentir à vontade em me dar toques. Eu amo aprender e isso é um mérito, modéstia à parte. Para dar certo na nova casa, eu tenho muito o que aprender e eu estou disposta", concluiu Bárbara.