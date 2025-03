Atacante do Corinthians, Memphis acumula bons números em retorno à seleção holandesa; confira

Memphis Depay, atacante do Corinthians, retornou à seleção holandesa pela primeira vez desde julho de 2024. Apesar de não ter participado efetivamente de gols, o camisa 10 acumulou bons números no empate em 2 a 2 com a Espanha, pela Liga das Nações.

Segundo o Sofascore, nos 83 minutos em que esteve em campo, Memphis deu três passes decisivos e acertou 70% dos passes que tentou (21/30). Além disso, quando acionado, completou dois lançamentos (100%) e acertou dois cruzamentos (100%).

Defensivamente, o atacante do Corinthians também teve importante participação. Memphis desarmou o adversário em duas oportunidades e venceu quatro (44%) dos nove dos nove duelos que travou na partida.

A última partida do atacante defendendo seu país natal ocorreu no dia 10 de julho, na eliminação para a Inglaterra na Eurocopa. Memphis Depay, vale lembrar, é o segundo maior goleador história da Holanda, com 46 gols marcados em 99 jogos disputados. O corintiano busca igualar-se ao ex-atacante Robin Van Persie, que marcou 50 tentos, em 102 partidas e já se aposentou.

A próxima partida da Holanda, de Memphis, acontece no domingo (3), contra a Espanha, novamente. Com um agregado de 2 a 2, as seleções se enfrentam no Estadio de Mestalla, às 16h45 (de Brasília), por uma vaga na semifinal da Liga das Nações.

Com a vantagem no placar agregado, o Corinthians, de Memphis Depay, volta a enfrentar o Palmeiras no segundo e decisivo jogo da final do Paulistão, dessa vez com o apoio da Fiel Torcida. O duelo de volta está previsto para o próximo dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. Em caso de igualdade no agregado, a decisão vai aos pênaltis.