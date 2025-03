Arábia Saudita vence a China pelas Eliminatórias da Copa com gol de ex-companheiro de Neymar

Em confronto pela sétima rodada das Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo de 2026, a Arábia Saudita superou a China por 1 a 0, nesta quinta-feira. O atacante Salem Al-Dawsari, do Al-Hilal, marcou o gol da vitória no Al-Awwal Park.

Com o triunfo, a seleção saudita passa a ocupar a terceira colocação do grupo C, com nove pontos. A atual posição da equipe os leva para a próxima fase das Eliminatórias. O time, porém, ainda busca o segundo lugar, que leva ao Mundial de forma direta. No momento, o vice-líder do grupo é a Austrália, com um ponto a mais que os sauditas.

Os chineses estão na lanterna do grupo, com apenas seis pontos conquistados em sete partidas.

As equipes voltam a campo na próxima terça-feira, pela oitava rodada das Eliminatórias. A Arábia Saudita irá enfrentar o Japão, às 7h35 (de Brasília), no estádio Saitama, do Japão. Já a China recebe a Austrália no Hangzhou Olympic Sports Centre Stadium, às 8h.

O gol do jogo

Aos cinco minutos do segundo tempo, o lateral Abdulhamid aproveitou o rebote do goleiro rival e, pelo lado direito da área, achou o atacante Al-Dawsari, que apenas empurrou para marcar.

Confira outros resultados das Eliminatórias Asiáticas:

Uzbequistão 1 x 0 Quirguistão

Irã 2 x 0 Emirados Árabes Unidos

Catar 5 x 1 Coreia do Norte

Jordânia 3 x 1 Palestina

Iraque 2 x 2 Kuwait