Aliviado! Nate Diaz vê caso por agressão em boate nos EUA ser arquivado

Longe dos holofotes desde que derrotou Jorge Masvidal no evento de boxe 'Last Man Standing' em 2024, Nate Diaz voltou a ser notícia no mundo das lutas após ter seu pedido de agressão física rejeitado na Justiça norte-americana. Vale lembrar que o ex-UFC se envolveu em uma confusão com um segurança na boate 'Omnia', dentro do hotel de luxo 'Caesar 's Palace', em Las Vegas (EUA).

A notícia sobre o arquivamento do processo saiu em primeira mão no site 'MMA Fighting', que foi informado pela defesa do lutador sobre o desfecho favorável do caso. As acusações referem-se a um episódio ocorrido na madrugada do dia 28 de agosto de 2024. De acordo com informações do 'TMZ', o caso teve seu desdobramento após Diaz e alguns amigos tentarem entrar no local e dificultarem o acesso de outras pessoas.

Após reclamações dos clientes, um membro da equipe de segurança tentou solucionar o impasse, mas acabou sendo agredido pelo ex-UFC. Diaz empurrou o funcionário do clube, que revidou imediatamente. Após o conflito inicial, Nate acertou o segurança com uma espécie de tapa com a mão aberta, derrubando seus óculos, e teve que ser contido por outros funcionários do estabelecimento.

Quando a polícia foi acionada, o 'Bad Boy' não estava mais no local, e um mandado de prisão foi emitido. No entanto, o lutador não foi detido e aguardou o desfecho da situação, que acabou sendo a seu favor.

Nate segue causando polêmica

Longe do MMA desde que enfrentou Tony Ferguson no UFC 279, Nate Diaz demonstrou interesse em retornar ao octógono, mesmo aos 39 anos, e afirmou estar preparado para uma nova corrida rumo ao título. No entanto, o lutador também pareceu minimizar a possibilidade, dizendo que não existem desafios empolgantes no plantel da liga atualmente.

Vale lembrar que, em 27 combates no Ultimate, o 'Bad Boy' conquistou 16 vitórias e sofreu 11 derrotas. O momento mais marcante de sua carreira foi o duelo contra Conor McGregor, o qual venceu por finalização no segundo round, no dia 5 de março de 2016.