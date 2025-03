Alisson elogia companheiro de Liverpool e acredita em vitória do Brasil contra a Colômbia

Nesta quinta-feira, a Seleção Brasileira recebe a Colômbia em Brasília, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O goleiro Alisson alertou para o forte ataque dos colombianos, que possui o ponta Luís Díaz, companheiro do brasileiro no Liverpool.

"A Colômbia tem sido uma das principais seleções da América do Sul, finalista da última Copa América, com jogadores talentosos. O Luís Díaz é um jogador extraclasse, que tem se colocado na prateleira dos top mundiais pelo que tem feito na seleção e no Liverpool nos últimos anos", alertou Alisson, em entrevista à CBF TV.

O experiente goleiro disse que acredita na vitória da Seleção contra a Colômbia, apesar do bom momento dos adversários, finalistas da última Copa América.

"São vários jogadores que fazem a diferença para a Colômbia, a gente espera um grande desafio, esperamos ter uma grande atuação e conseguir a vitória, que é o que a gente precisa para o nosso objetivo (classificar para a Copa do Mundo)", analisou Alisson.

Brasil e Colômbia se enfrentam nesta quinta, no Estádio Mané Garrincha, a partir das 21h45 (de Brasília).