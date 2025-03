Zagueiro do Boca comenta possível duelo com Kane no Mundial: 'Vou matá-lo'

O confronto entre Boca Juniors e Bayern de Munique pelo grupo C do Super Mundial acontecerá somente no dia 20 de junho, daqui a três meses, mas já tem gerado expectativa de ambos os lados do confronto.

Lautaro Di Lollo, zagueiro do Boca, antecipou como será o confronto com Harry Kane e, brincando, chegou a dizer que vai matar o craque do time alemão em disputas de cabeça na grande área.

O que aconteceu

Em entrevista à Tyc Sports, da Argentina, Lautaro Di Lollo foi perguntando sobre como será um possível embate contra Harry Kane. Em um primeiro momento o zagueiro xeneize fez elogios ao craque inglês.

Harry Kane é um grande jogador de nível mundial, mas, bem, nós vamos ir e dar nosso melhor Lautaro Di Lollo, zagueiro do Boca à Tyc Sports

Na sequência, o zagueiro foi perguntado sobre as possíveis disputas aéreas na grande área, nas quais quem cabeceia melhor se sobressai contra o adversário. Nesse ponto, o zagueiro respondeu brincando: "Vou matá-lo".

O confronto entre duas das equipes mais tradicionais de Argentina e Alemanha tem gerado expectativa desde o dia do sorteio dos grupos. O próprio Harry Kane já comentou sobre a partida, dizendo que acredita que esta será uma das melhores partidas do torneio.