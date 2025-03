Wlamir Marques é velado sob aplausos e homenagens em ginásio do Corinthians

Wlamir Marques, ídolo do basquete brasileiro, foi velado no ginásio que leva seu nome dentro do Parque São Jorge, sede social do Corinthians, na tarde hoje. Figuras importantes da modalidade e do Corinthians estiveram na cerimônia, que teve homenagens e salva de palmas.

O que aconteceu

Os telões superiores do ginásio transmitiram vídeos de momentos marcantes da carreira do bicampeão mundial com a seleção brasileira, inclusive o famoso "jump" do atleta, que virou sua marca registrada. O jump, no basquete, é um arremesso em suspensão, feito com salto.

Tanto na chegada quanto na saída do corpo, os altos falantes do Parque São Jorge tocaram a sirene, sinal que só acontece em momentos históricos do clube. No fim da cerimônia, amigos e familiares deixaram o ginásio Wlamir Marques com aplausos ao ídolo.

WLamir Marques é velado em ginásio que leva seu nome Imagem: Livia Camillo/UOL

Inicialmente, o velório de Wlamir iria acontecer em um espaço na Vila Alpina, Zona Leste da capital paulista. A ideia da família era realizar apenas a missa de sétimo dia no ginásio poliesportivo do clube.

Porém, o jornalista José Trajano, amigo de décadas de Wlamir, fez um apelo ao Corinthians para que cedesse o ginásio ao velório. A solicitação foi feita a Tiago Maranhão, chefe do departamento de comunicação, que organizou o evento com o apoio de Marco Polo Lopes Pinheiro, diretor de esportes terrestres do Timão.

Não tinha sentido nenhum ser na Vila Alpina, mas aí eu liguei para o [Tiago] Maranhão, e ele tocou tudo a partir dali. Ainda bem que deu certo.

José Trajano, jornalista, ao UOL

Em menos de 24h, o Timão organizou o evento e alterou a agenda de treinos que aconteceriam no local. As equipes de handebol teriam atividades, mas foram realocadas.