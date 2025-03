Vitória supera o Sport e garante classificação às quartas de final da Copa do Nordeste

O Vitória bateu o Sport por 1 a 0, nesta quarta-feira, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, no Barradão. O gol do triunfo foi marcado por Janderson.

Com o resultado, o Leão da Barra se classificou às quartas de final com um jogo de antecedência. A equipe está na liderança do Grupo A, com 14 pontos. Já o Sport está logo atrás, com 12 pontos.

O Vitória volta a campo neste domingo, contra o Bahia, pela volta da final do Campeonato Baiano, às 16h (de Brasília), no Barradão. Por sua vez, o Sport enfrenta o Retrô, na Arena de Pernambuco, às 16h30 do sábado, em duelo válido pela ida da final do Pernambucano.

VITÓRIA DO VITÓRIA!!!! ???? Com gol de Janderson, o Leão venceu o Sport no Barradão e carimbou a vaga na próxima fase da Lampions 2025. ?: Victor Ferreira / EC Vitória#PegaLeão #PorNossaHistória #Lampions2025 #JogaremosJuntos pic.twitter.com/nd8e6p05b0 ? EC Vitória (@ECVitoria) March 20, 2025

O gol dos mandantes foi marcado aos 46 minutos do primeiro tempo. Hugo cobrou falta na área, a defesa afastou mal e a bola sobrou para Janderson, que fuzilou para o fundo das redes.

Fortaleza leva virada do Sousa

Já no Estádio Antonio Mariz, o Fortaleza perdeu do Sousa por 2 a 1. Kervin Andrade abriu o placar para os visitantes, enquanto Luan virou para os mandantes.

Desta maneira, o Leão do Pici permanece com nove pontos, na terceira colocação. O Sousa está uma posição abaixo, com seis unidades.