Visando início do Campeonato Brasileiro, Vasco negocia jogo-treino com o Boavista

Nos últimos dias, o Vasco vem buscando um adversário para realizar o último teste antes do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Gigante da Colina contatou o Botafogo e o Guarani, mas não chegou a nenhum acordo para amistosos. Após as recusas, a equipe carioca abriu conversas com o Boavista, da Série D do Brasileirão. A informação é do ge.

A busca por amistosos durante o período vazio no calendário do Vasco foi um pedido do técnico Fábio Carille. Após a eliminação no Campeonato Carioca, o treinador falou em coletiva que gostaria de enfrentar "adversários qualificados". No último sábado, o Gigante da Colina bateu o Maricá por 4 a 2, em jogo-treino realizado no CT Moacyr Barbosa.

Um resumo do que rolou no treino de hoje ???#VascoDaGama pic.twitter.com/MjfHecQfoo ? Vasco da Gama (@VascodaGama) March 19, 2025

Sem entrar em campo em um jogo oficial desde 5 de março, quando bateu o Nova Iguaçu na segunda fase da Copa do Brasil, o Vasco continua se preparando para o início do Campeonato Brasileiro.

Durante as duas semanas de preparação, o Gigante da Colina teve a baixa de Coutinho, com lesão na coxa. Entretanto, o time teve a adaptação do atacante português Nuno Moreira, que já marcou seu primeiro gol na equipe.

O primeiro jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro será no dia 30, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Santos. Além do Brasileirão, o Gigante da Colina também se prepara para a Copa Sul-Americana. A equipe ficou no Grupo G, com Lanús (ARG), Puerto Cabello (VEN) e Melgar (PER). No torneio continental, o time de Fábio Carille estreia no dia 2 de abril, às 19h, contra o clube peruano, fora de casa.