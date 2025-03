Veja como reforço atropelou concorrência e virou titular do Corinthians em um mês

O argentino Fabrizio Angileri chegou no Corinthians há menos de um mês, mas já tomou conta da lateral-esquerda. O único reforço do clube para esta temporada atropelou a concorrência e virou titular mesmo com pouco tempo de casa.

O Timão anunciou a contratação de Angileri no dia 27 de fevereiro. A chegada do ala causou desconfiança, uma vez que ele não entrava em campo há nove meses pelo Getafe, da Espanha. O jogador, entretanto, surpreendeu até mesmo a comissão técnica de Ramón Díaz e precisou de três jogos para assumir a titularidade.

O lateral fez sua estreia na partida diante do Mirassol, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. E se saiu muito bem. O atleta, além de ajudar o time a não sofrer gols, deu uma assistência para o gol de Memphis Depay, o segundo do Corinthians naquele jogo.

A boa primeira impressão deu a Angileri alguns pontos com Ramón Díaz. Pesou também a má fase das demais opções para o setor. Matheus Bidu vinha alternando a titularidade com Hugo, mas ambos não convenciam. Diego Palacios, por sua vez, vem sofrendo com a falta de ritmo por conta da grave lesão no joelho que o afastou de praticamente toda a temporada passada.

A vaga entre os onze iniciais, portanto, caiu no colo de Angileri, que aproveitou. Ele voltou a ser titular na semifinal do Paulistão, contra o Santos, e só não participou do confronto com o Barcelona de Guayaquil-EQU, pela Libertadores, pois não foi inscrito a tempo na fase preliminar da competição.

O argentino foi novamente exaltado pela atuação na partida de ida da final do Estadual, contra o Palmeiras. A torcida destacou o fato dele ter "anulado Estêvão". O desempenho rendeu até mesmo elogios do técnico Ramón Díaz em entrevista coletiva.

"Primeiro, nos deixa muito feliz que ele tenha jogado uma partida tão importante como essa em tão alto nível. É um jogador que veio da Europa, nos deixa contentes que ele quis vir ao Corinthians. É um jogador de categoria, de grande nível. Hoje, marcou um jogador tão importante como Estêvão e realmente o superou. Taticamente e defensivamente esteve muito bem. Tanto é que estamos felizes por ele e pela equipe, porque conseguir um resultado desses não é fácil", afirmou o comandante.

Angileri já possui dois passes para gol em apenas três jogos com a camisa do Corinthians. Em dois desses três compromissos, a equipe não foi vazada defensivamente.

A tendência é que ele volte a ser titular na partida de volta da final do Paulistão, contra o Palmeiras. O Derby decisivo está marcado para dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão precisa de um simples empate para encerrar um jejum de seis e conquistar um título.