Veja a provável escalação da seleção brasileira contra a Colômbia pelas Eliminatórias

O Brasil está definido para encarar a Colômbia, nesta quinta-feira, às 21h45, em duelo da 13ª rodada das Eliminatórias. Dorival Júnior comandou o último treinamento no Mané Garrincha e decidiu que vai escalar a equipe com um centroavante. O escolhido foi João Pedro, mantendo Endrick no banco.

A ideia do treinador é ter uma formação leve e que dê dinâmica ao time, mas com um atacante de referência para brigar com os zagueiros colombianos e permitir que tenham liberdade Vini Jr. e Rodrygo pelos lados do ataque. João Pedro, de 23 anos, é destaque do Brighton, time da Inglaterra.

Revelado pelo Fluminense, o atleta se transferiu ao Watford em 2021, mas foi brilhar no Brighton. Viveu a melhor fase de sua carreira ano passado, quando marcou 20 gols. Na atual temporada, tem oito gols e sete assistências em 25 partidas.

"O João flutua muito, mas ele é um homem que tem chegado muito na área, jogando assim na sua equipe, ora como homem de referência, ora como segundo homem", disse Dorival sobre o centroavante escolhido.

João Pedro já havia sido observado, bem como Endrick, no treinamento de terça-feira, no Bezerrão. Naquela atividade, Dorival resolveu escalar um quarteto ofensivo sem atacante de área, com Savinho entre os titulares. Porém, mudou de ideia depois.

Dorival entende que Endrick, reserva no Real Madrid, precisa jogar mais, e considera que ele não está pronto para ser titular, tanto que nem havia chamado o jogador quando anunciou a convocação. Só o convocou depois que Neymar foi cortado.

Inicialmente, o treinador havia pensado uma escalação com Neymar. Só que o atacante sofreu mais uma lesão muscular e teve de ser desconvocado. Então, o técnico resolveu apostar em João Pedro entre os titulares.

A seleção brasileira enfrenta a Colômbia com a seguinte escalação: Alisson; Vanderson, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Rodrygo, Vini Jr. e João Pedro.

Quinta colocada nas Eliminatórias, com 18 pontos, a seleção encerra a data Fifa contra o Argentina, no dia 25, terça, às 21h (de Brasília), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias.