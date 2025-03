Vegetti fala sobre críticas ao Vasco e apoia Coutinho

O Vasco usa a intertemporada antes do Brasileirão para momentos de reflexão em relação ao que já ocorreu em 2025. O atacante Vegetti sabe que o time precisa evoluir, mas contesta algumas críticas recebidas em função dos altos e baixos da equipe.

"Qualquer pessoa fala, escreve, sem sentido", disse o artilheiro, que admite ser normal a cobrança. "A camisa do Vasco exige o máximo e estou acostumado. Tenho que fazer gol em toda partida, ser o melhor, só que não é bem assim. Quando a crítica vem, sigo trabalhando", emendou.

As críticas costumam ser mais duras sobre os pilares do elenco. Esse é o caso do meia Philippe Coutinho, que chegou ao Vasco como ídolo, mas ainda sofre com a instabilidade em campo.

Vegetti classifica Coutinho como um jogador acima da média. Por isso, espera auxiliar o companheiro a recuperar seu melhor futebol com a camisa do Vasco.

"Tem sido muito difícil para ele, depois dessa volta do Catar. Precisamos ajudá-lo, não somente nós, mas a parte técnica, médicos. É um cara dedicado, sofreu muito também, ele não sai contente dos jogos quando a coisa não dá certo", afirmou Vegetti.