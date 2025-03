UFC: Rodolfo Bellato encara único algoz de Magomed Ankalaev em maio

Depois de lutar pela última vez em fevereiro deste ano, Rodolfo Bellato já tem novo compromisso no Ultimate agendado. No próximo dia 17 de maio, pelo card do UFC Vegas 106, 'Trator' medirá forças com o escocês Paul Craig, único lutador a ostentar em seu currículo uma vitória sobre o atual campeão meio-pesado (93 kg) Magomed Ankalaev no MMA.

A notícia foi divulgada em primeira mão pelo perfil 'MagicM MMABets', do 'X' (antigo Twitter), e confirmada pelo lutador brasileiro através das suas redes sociais. Esta vai ser a terceira apresentação de Rodolfo Trator no octógono do UFC, em apenas cinco meses. O meio-pesado segue invicto na entidade.

Em sua estreia pelo Ultimate, em dezembro do ano passado, Rodolfo venceu o ucraniano Ihor Potieria, por nocaute técnico. Já na sua segunda luta pela liga, o paulista empatou com o australiano Jimmy Crute, no UFC 312, em fevereiro.

Rival de volta ao meio-pesado

Por sua vez, Paul Craig voltará aos meio-pesados depois de uma malsucedida passagem pelo peso-médio (84 kg) em suas últimas lutas. O escocês, que vem de três derrotas consecutivas - para Brendan Allen, Caio Borralho e Bo Nickal -, busca se recuperar ao iniciar sua nova trajetória na categoria até 93 kg do UFC, onde possui triunfos sobre três rivais que já conquistaram o cinturão da divisão: o atual campeão Magomed Ankalaev e os ex-campeões Maurício Shogun e Jamahal Hill.