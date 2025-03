Técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim ressalta importância de amistosos para dar ritmo de jogo ao time

O técnico Leonardo Jardim, do Cruzeiro, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, no CT Toca da Raposa. Perguntado sobre a importância dos amistosos e jogos-treinos realizados pelo clube nos últimos dias, o comandante português afirmou que eles são essenciais para a parte física dos atletas.

"Existem duas situações, que é a capacidade física e o ritmo de jogo. Aproveitamos os jogos-treinos e amistosos para dar ritmo a todos. Jogamos contra equipes de qualidade, que jogam o mesmo campeonato, nos ajudando a melhor nossa capacidade física. Quando todos estiverem bem para jogar, teremos uma evolução no nível do nosso jogo", declarou o treinador do Cruzeiro.

Logo em seguida, o técnico falou sobre ter uma equipe mais defensiva, algo que é realizado por todo o time e não apenas pelos defensores.

"Acredito que uma equipe defende por um todo. Quando falo que temos que melhorar a defesa não é só o goleiro, zagueiros ou volantes. Temos que ter talento sim, mas temos que ser organizados na marcação. Estamos construindo um Cruzeiro para que nos próximos anos consiga estar no melhor patamar do futebol brasileiro", disse Leonardo Jardim.

Neste sábado, o Cruzeiro tem um amistoso fora de casa contra o RB Bragantino, às 18h30 (de Brasília). Depois, a Raposa estreia no Brasileirão no dia 29, em casa, diante do Mirassol.