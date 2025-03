Técnico da Holanda banca Memphis como titular diante da Espanha na Liga das Nações

Imagem: Marcel van Dorst/NurPhoto via Getty Images

O atacante Memphis Depay vai ser a novidade no ataque da seleção holandesa para o confronto diante da Espanha, nesta quinta-feira, em jogo válido pelas quartas de final da Liga das Nações.

O ex-zagueiro e atual comandante da Holanda, Ronald Koeman, confirmou a presença do jogador de 31 anos na partida durante a entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira.

"A maneira como vi Memphis no Brasil e forma como o vejo agora, como ele entrou e como parece revigorado, nos dá confiança para colocá-lo em campo contra a Espanha", afirmou o treinador.

Sem defender a seleção de seu país desde a Eurocopa do ano passado, disputada na Alemanha. Seu último compromisso com a camisa laranja aconteceu na derrota de 2 a 1 dos holandeses para a Inglaterra, em jogo válido pelas semifinais do torneio.

Com 46 gols anotados, ele vai para a sua 99ª partida pela Holanda. "Em termos de preparo físico, ele está melhor do que na preparação para a disputa da Eurocopa", afirmou Koeman.

O atacante corintiano não é a única novidade na escalação. De Jong foi liberado pelo departamento médico e está à disposição do treinador para reforçar o meio-campo.

"Estou pronto para jogar os 90 minutos. Estou completamente em forma e não tenho mais nenhum problema no tornozelo", afirmou De Jong, que participou normalmente dos treinamentos.

Justin Kluivert, atacante do Bournemouth, pode ser mais uma opção de Koeman para o duelo com os espanhóis. Ele confirmou que conta com o atacante, mas não confirmou se ele seria titular. "O Justin melhorou em diversos aspectos, principalmente na intensidade", comentou o treinador.

Holanda e Espanha realizam nesta quinta-feira o primeiro jogo das quartas de final no estádio De Kuip, em Roterdã. O encontro de volta está agendado para este domingo, no estádio Mestalla, em Valência.