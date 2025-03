Surfe: Floripa coroa campeões sul-americanos e define corrida à elite

A Praia da Joaquina, em Florianópolis, recebe a partir desta quarta-feira a última etapa do Qualifying Series (QS) da América do Sul. O WSL Layback Pro encerra a temporada 2024/25 e define os campeões sul-americanos, além dos sete surfistas no masculino e três no feminino que garantirão vaga no Challenger Series (CS) 2025 - o circuito que dá acesso à elite do surfe, o Championship Tour (CT).

Com janela até o próximo domingo, a etapa marca o retorno da Joaquina ao calendário do QS após nove anos - desde 2021, a competição acontecia na Praia Mole. Além do título sul-americano, os 3 mil pontos em disputa podem mexer significativamente no ranking e definir os representantes da América do Sul no CS.

Palco de definição

O Brasil domina o ranking masculino, com Lucas Vicente na liderança e bem próximo do título sul-americano. Porém, a briga pelas vagas no Challenger Series segue aberta, com os argentinos Franco Radziunas e Nacho Gundesen entre os principais concorrentes dos brasileiros.

Lucas Vicente é o líder do QS 2024/25 da América do Sul Imagem: Marcio David / Layback Pro

José Francisco, Peterson Crisanto, Igor Moraes, Kaue Germano, Cauã Costa, Weslley Dantas, Rickson Falcão e Mateus Sena têm chances de se classificar e estão em busca de garantir seu lugar na divisão de acesso.

Já no feminino, a disputa envolve atletas de diferentes países. A brasileira Laura Raupp já garantiu sua classificação para o CS e agora busca o título sul-americano. As peruanas Arena Rodriguez e Daniella Rosas vêm logo atrás na disputa, com as brasileiras Julia Duarte e Juliana Santos e a argentina Vera Jarisz ainda sonhando com a classificação.

Caminho à elite

O Challenger Series é a porta de entrada para o Mundial e reúne surfistas de sete regiões da WSL: América do Sul, América do Norte, Austrália/Oceania, Ásia, África, Europa e Havaí/Taiti.

Laura Raupp já garantiu vaga no CS de 2025 Imagem: Marcio David / Layback Pro

Em 2025, serão cinco etapas, começando em Newcastle, na Austrália, e passando por África do Sul, Estados Unidos e Portugal antes da grande final em Saquarema, no Brasil.

O Brasil teve um desempenho dominante na última edição, com Samuel Pupo campeão e seis brasileiros terminando entre os dez primeiros do ranking masculino. Agora, a nova geração busca repetir o sucesso e garantir uma presença forte no CT 2026.