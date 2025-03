Sesc RJ Flamengo faz promoção para encher o Maracanãzinho

O Sesc RJ Flamengo anunciou promoção de ingressos para seu último compromisso na fase classificatória da Superliga Feminina de vôlei, nesta sexta-feira (21/3), às 21h, contra o Batavo Mackenzie, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O time de Bernardinho está em sexto lugar na classificação, com 39 pontos, e tenta garantir uma melhor situação nos playoffs. Os ingressos, no valor promocional de R$ 30.

A última rodada definirá os cruzamentos das quartas de final. Diante do nono colocado, o Sesc RJ Flamengo ainda pode sonhar com um quarto lugar, mas não depende só de si. O Fluminense ocupa a última vaga no G4, com 41 pontos, e terá pela frente o Flor de Ypê/Paulistano/Barueri (7º). O Sesi Bauru está em quinto, com os mesmos 39 pontos que o Sesc RJ Flamengo, mas leva a melhor no número de vitórias (13 a 12). O desafio da equipe do interior paulista é contra o Unilife Maringá (8º).

O Rubro-Negro vem de duas derrotas em Minas Gerais, para o Gerdau Minas e o Dentil/Praia Clube, ambas por 3 a 1. E com um diagnóstico dos pontos a melhorar:

"Ainda precisamos ser mais constantes. Acredito que cometemos muitos erros em momentos de decisão. Repetimos algumas situações de partidas anteriores que não podem acontecer. Temos tido um tempo muito curto entre os jogos e precisamos virar a chave rapidamente, mas vamos trabalhar, porque sexta-feira tem mais uma partida dura", disse a meio de rede Lorena.