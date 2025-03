Seleção: Endrick titular é bom para o futebol brasileiro, diz Bira

Mesmo reserva no Real Madrid, Endrick - e outros jovens promissores na mesma situação - deveria ser titular da seleção brasileira, em um trabalho de desenvolvimento, afirmou Bira, no Fim de Papo.

Para o comentarista, se Endrick ganhasse mais minutos na seleção, teria mais força na briga por minutos no Real Madrid, em um ciclo virtuoso.

Sou entusiasta do Endrick titular na seleção até pensando no produto do futebol brasileiro. A gente se acostumou tanto a vender nossas joias tão cedo e elas viram reservas nos times da Europa porque estão se desenvolvendo, disputando posição com jogadores top nas posições.

E elas são esquecidas pela seleção brasileira, onde eu acho que deveria ter um trabalho. [...] A seleção também é lugar de desenvolver esses atletas. Se o Endrick não tem minutagem no Real, pode ganhar na seleção, ser importante na seleção e, consequentemente, disputar mais minutos no time dele.

Bira

