Seleção Brasileira encerra preparação para enfrentar a Colômbia; veja provável escalação

A Seleção Brasileira encerrou, na tarde desta quarta-feira, a preparação para o duelo contra a Colômbia, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

A atividade, na qual Dorival Júnior fez os ajustes finais na equipe, aconteceu no Mané Garrincha, em Brasília (DF), palco do jogo que acontece nesta quinta-feira, a partir das 21h45 (de Brasília).

Antes da última atividade, o técnico havia comandado mais duas atividades no Bezerrão, em Gama (DF). Contudo, este foi apenas o segundo com a delegação completa. Na segunda-feira, alguns jogadores fizeram apenas recovery, enquanto Marquinhos se juntou ao grupo apenas na parte da noite.

Pouco antes do treino, Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva e despistou sobre a escalação. Ele revelou ter dúvidas no meio-campo e no ataque, mas não deu nomes. Além disso, indicou que o atacante João Pedro, do Brighton, deve começar entre os titulares.

A tendência, dessa forma, é que João Pedro forme o quarteto ofensivo da Seleção ao lado de Raphinha, Vinícius Júnior e Rodrygo.

Dessa forma, uma provável escalação da Seleção para enfrentar a Colômbia tem: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães e Gerson; Raphinha, Rodrygo, Vini Jr. e João Pedro.

O Brasil chega para esta data Fifa precisando pontuar. O time comandado por Dorival Júnior está na quinta posição, com 18 pontos. Depois de enfrentar a Colômbia, a Seleção vai até o Monumental de Núñez para enfrentar a Argentina, na terça-feira, às 21 horas.