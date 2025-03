CBF mexe em estreias e deixa São Paulo, Corinthians e Palmeiras contentes

A CBF fez um movimento triplo na tabela e alterou a data das estreias de Corinthians, Palmeiras e São Paulo no Brasileirão. A mudança atendeu a pedidos do Trio de Ferro e agradou a todos os envolvidos.

O que aconteceu

O São Paulo vai continuar recebendo o Sport no Morumbis, mas a partida será no sábado, dia 29, às 18h30 (de Brasília). O confronto estava inicialmente marcado para o dia 30, às 16h.

O Tricolor havia solicitado a antecipação para ter tempo hábil de jogar em sua casa e entregar o estádio para a preparação do show do Stray Kids. A banda se apresentará no local nos dias 5 e 6 de abril, e o palco será montado no gramado.

O Palmeiras, por sua vez, passa a mandar o jogo de domingo na capital paulista, contra o Botafogo, no Allianz Parque, às 16h. O duelo do Alviverde seria no sábado, às 16h30.

O Corinthians também teve seu compromisso adiado em um dia e viaja para enfrentar o Bahia no domingo, na Fonte Nova, às 20h. O Alvinegro paulista iria a campo no sábado, às 18h30.

A troca dos jogos de Corinthians e Palmeiras atende à demanda de ambos pela proximidade da estreia do Brasileirão com o segundo jogo da final do Paulistão. O Dérbi decisivo será realizado no dia 27 de março, na Neo Química Arena, às 21h35. Sem a mudança, ambos teriam menos de 48h de descanso entre as partidas.