São Paulo avança em preparação para estreia contra o Sport pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira, o São Paulo avançou na preparação para encarar o Sport, pela primeira rodada do Brasileirão. O jogo, que estava marcado para domingo (30), foi reagendado para sábado (29), às 18h30 (de Brasília), no Morumbis.

No CT da Barra Funda, os atletas iniciaram as atividades com um aquecimento envolvendo fundamentos técnicos. Posteriormente, o técnico Luis Zubeldía e a comissão técnica organizaram um treino de passes e finalizações.

Na parte final, os atletas foram separados em dois times de 11 jogadores. Assim, simularam situações de jogo com pausas para orientações.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

O volante Luiz Gustavo, que sofreu uma fratura no dedo do pé esquerdo durante a pré-temporada, participou do treinamento. Já Alan Franco, que vinha treinando com o elenco desde o segundo dia de atividades após o clássico contra o Palmeiras, também esteve presente.

Ruan e o meia Rodriguinho já iniciaram transição física e devem ficar à disposição de Zubeldía para a estreia no Brasileirão.

Por outro lado, Lucas Moura e o volante Pablo Maia seguem em tratamento. O meia-atacante se recupera de um trauma no joelho direito, sofrido contra o Palmeiras, enquanto Pablo Maia trata uma lesão no tornozelo direito.

O São Paulo volta a treinar na manhã desta quinta-feira, no CT da Barra Funda. Já na sexta, será realizada a última atividade antes do jogo-treino contra o São Bernardo, no Morumbis, na manhã de sábado.