Santos anuncia parceria com marca de tintas para reforma da Vila Belmiro e CT Rei Pelé

Nesta quarta-feira, o Santos anunciou oficialmente que firmou uma parceria com a Anjo Tintas, uma empresa de tintas do Brasil. Como previsto no acordo, a companhia irá doar as tintas necessárias para as reformas da Vila Belmiro e do CT Rei Pelé.

Em nota divulgada pelo Peixe, o clube reafirma o compromisso com o aprimoramento da estrutura para potencializar a evolução dos atletas das categorias de base.

"Com essa parceria, a Anjo Tintas faz parte do compromisso do Santos FC com a modernização e o desenvolvimento de suas categorias de base, que sempre foram um celeiro de grandes craques do futebol. A renovação será um passo importante para que o clube siga firme em sua missão de formar novos talentos e manter viva a sua história de glórias", divulgou o clube.

O presidente do Alvinegro, Marcelo Teixeira, ressaltou que, atualmente, o futebol pede uma infraestrutura mais desenvolvida e que é importante mantê-la modernizada.

"Independentemente do futuro, é fundamental manter o patrimônio e modernizá-lo. O futebol evoluiu muito e as exigências são cada vez maiores em termos de infraestrutura. A chegada de mais um parceiro como a Anjo Tintas demonstra a força da marca Santos e a garantia de sucesso recíproco", declarou Marcelo Teixeira, presidente do clube.

À frente do projeto de revitalização está o pai do astro Neymar, que demonstrou novamente gratidão ao Santos e ressaltou que a reforma será muito importante para a formação de base do clube.

"O Santos é um clube que sempre teve um papel fundamental na minha vida e na carreira do Neymar. Estamos fazendo algo especial para apoiar a base e preservar um patrimônio do futebol brasileiro", disse.