Sada Cruzeiro volta a liderar a Superliga feminina de vôlei

O Sada Cruzeiro reassumiu a liderança da Superliga Masculina de vôlei 2024/25 ao derrotar o Saneago Goiás por 3 sets a 0, parciais de 25-17, 25-15 e 25-13, na noite de hoje, em Goiânia (GO), para um público de quase 7 mil pessoas, no encerramento da antepenúltima rodada do returno da competição.

O time mineiro, que conquistou no último domingo o título do Campeonato Sul-Americano de Clubes, tem agora 48 pontos, dois a mais que o vice-líder Itambé Minas. O Goiás, que tinha chance de entrar no G8, continua na zona de rebaixamento, com 19 pontos.

Destaque na virada sobre o Praia, no fim de semana, o oposto Oppenkoski foi mantido no time titular, no lugar de Wallace. Filipe Ferraz também poupou Douglas Souza e Lucão, utilizando Vaccari e Rodriguinho nas pontas e Cledenilson e Otávio no meio de rede.

E com boa participação coletiva, quatro jogadores do time mineiro chegaram aos dois dígitos de pontuação: Vaccari (13), Cledenilson (12), Oppenkoski e Rodriguinho (10). O Troféu VivaVôlei para o melhor em quadra ficou com Vaccari. Pelo Goiás, quem mais marcou foi Rodrigo Leandro, com seis.

Faltam duas rodadas para o encerramento da fase classificatória da Superliga e a definição dos confrontos dos playoffs. Os dois últimos jogos do Sada Cruzeiro serão contra o Suzano, domingo (23/3), em Suzano, e o Apan/Roll-on, dia 27/3, em Contagem. O Goiás terá pela frente o Vedacit Guarulhos, em Goiânia, e o Joinville, em Santa Catarina.

Resta apenas uma vaga no G8 em jogo e outra para evitar o rebaixamento. Goiás, com 19 pontos, e Vedacit Guarulhos, Viapol/São José e Apan, todos com 20, têm chances tanto de classificação para os playoffs quanto de cair para a Superliga B.

Confira abaixo a classificação da Superliga masculina:

1 - Sada Cruzeiro: 48 pontos

2 - Itambé Minas: 46

3 - Vôlei Renata: 43

4 - Sesi Bauru: 43

5 - Praia Clube: 40

6 - Joinville: 30

7 - Suzano: 29

8 - Apan/Roll-on: 20

9 - Vedacit Guarulhos: 20

10 - Viapol/São José: 20

11 - Saneago Goiás: 19

12 - Neurologia Ativa: 2