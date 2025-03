Desgaste em negociações faz joia descer ao sub-20 do Fla; confira versões

Do UOL, no Rio de Janeiro

Cada lado tem sua versão. No meio do fogo cruzado está Lorran, uma joia de 18 anos com multa rescisória de mais de R$ 600 milhões e que, diante do impasse nas negociações recentes, foi retirado do elenco profissional e realocado para o sub-20 do Flamengo.

O UOL apurou e traz abaixo o lado do Flamengo e o do jogador sobre as transações frustradas com Estoril (POR), CSKA (RUS), Fortaleza e Red Bull Bragantino, e também a situação atual do jovem meia.

Estoril

Flamengo: O clube entende que, naquele momento, esta era a melhor opção tanto para a instituição quanto para o jogador. A proposta era por empréstimo.

Lorran: A percepção era a de que o clube português não teria condições de arcar com o salário e que este não era um bom caminho.

CSKA

Flamengo: O Rubro-Negro aceitou uma proposta de 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos de Lorran. Deste percentual, 50% eram do Flamengo e 30% do Madureira. O clube da Gávea ainda manteria outros 20% para uma futura revenda. Informações oriundas do Ninho do Urubu dão conta de que um médico do Fla chegou a acompanhar o jogador para viajar rumo aos exames médicos, mas o atleta teria desistido no aeroporto.

Posteriormente, em nota oficial, a instituição comunicou: "O Clube de Regatas do Flamengo informa que recebeu um documento do CSKA Moscou, da Rússia, comunicando o encerramento das negociações pelo atleta Lorran, após não chegar a um acordo com seus representantes. Dessa forma, Lorran permanecerá à disposição do Flamengo".

Lorran: O jogador foi ao aeroporto com todas as malas e aguardava o voo. Porém, o CSKA não teria enviado o contrato assinado. O staff entendeu que não havia segurança jurídica para todos os lados no negócio e decidiu desistir da viagem.

Fortaleza

Flamengo: Foi costurado um acordo para um empréstimo ao Fortaleza. CEO do clube nordestino, Marcelo Paz teria, inclusive, ido pessoalmente ao Ninho do Urubu negociar a contratação do meia. No entanto, o Rubro-Negro entende que os empresários de Lorran não aceitaram a transação.

Lorran: Diretor de futebol do Fla, José Boto teria consultado Lorran sobre o que ele achava de se transferir para o Fortaleza. Como resposta, o meia disse que o Tricolor cearense é "um grande clube". A partir daí, porém, há um entendimento de que o dirigente português fechou o negócio à revelia dos empresários, que teriam sido comunicados somente pelo diretor do Leão. O staff, no entanto, ainda mantém conversas para uma possível transferência.

Red Bull Bragantino

Flamengo: Rubro-negro entende que Lorran não quis ir para o Fortaleza pois desejava se transferir para o Red Bull Bragantino. O clube não gostou da atitude e decidiu não liberá-lo para tratativas com o Massa Bruta. Além disso, comunicou ao atleta que ele ficaria treinando com o elenco sub-20 "B", já que o time principal havia viajado ao Paraguai para a disputa da Libertadores da categoria e não houve tempo hábil para que o atleta também fosse.

Lorran: Há um entendimento de que o Red Bull Bragantino não apresentou uma proposta oficial, apesar de manifestar o interesse.

A situação atual de Lorran

Enquanto os imbróglios não se resolvem, o Flamengo decidiu deixar Lorran "de castigo" no sub-20. Num primeiro momento, não está nos planos do clube aproveitá-lo no profissional no início do Campeonato Brasileiro.

A última partida em que o meia foi relacionado no "time de cima" foi em 30 de janeiro. Na ocasião, ele ficou no banco de reservas na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca. A última vez que entrou em campo foi pelo time B, no início do Estadual, em 22 de janeiro, na goleada por 5 a 0 sobre o Bangu. Antes, jogou também na derrota por 2 a 1 para o Nova Iguaçu e no empate por 1 a 1 com o Madureira.

No último sábado, com o elenco B do sub-20, fez um gol na goleada por 7 a 1 sobre o Sampaio Corrêa, na estreia na Copa Rio da categoria.

Na avaliação de José Boto, talento não basta para Lorran. O dirigente português nega que queira sua saída, mas acredita que o jovem precisa aprimorar outras valências técnicas e mentais.