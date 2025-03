Rudney Gomes, amigo de Robinho citado em caso de estupro, morre em Santos

Rudney Gomes, um dos quatro amigos de Robinho citados na condenação por estupro na Itália, morreu na última terça-feira no bairro do Gonzaga, em Santos, aos 46 anos.

O que aconteceu

O 7º Distrito Policial e a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Santos confirmaram a morte ao UOL. O caso foi registrado como suicídio, segundo a polícia.

O UOL apurou que o Samu constatou o óbito ainda no local. A Polícia Militar foi acionada após a síndica do prédio ser avisada pelo porteiro que um homem havia caído.

Rudney era segurança de Robinho e foi um dos denunciados pelo Ministério Público da Itália por envolvimento no caso, mas não foi condenado pelo crime. Ele e outros três homens —Clayton Santos, Alexandro da Silva e Fabio Galan— não foram julgados pela Justiça italiana porque deixaram o país durante as investigações e não foram notificados para a audiência preliminar, que ocorreu em 31 de março de 2016.

O crime ocorreu na noite em que o grupo estava comemorando o aniversário de 34 anos de Rudney na balada Sio Café, em Milão, em janeiro de 2013. A vítima foi uma mulher albanesa. Em áudio, Robinho afirmou que Rudney teria se relacionado sexualmente com ela.

Eu vi o Rudney rangando ela, e os outros caras rangando ela. Então os caras que rangaram ela vão se foder.

Robinho, em um trecho das gravações obtidas pelo podcast UOL Esporte Histórias - Os Grampos de Robinho

Procure ajuda

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV (https://www.cvv.org.br/) funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil

Prisão de Robinho

Robinho foi condenado a nove anos de prisão pelo crime de estupro cometido na Itália em 2013. Ele está preso desde março de 2024 na Penitenciária II de Tremembé.

O julgamento para que o ex-jogador cumprisse a pena no Brasil ocorreu após a publicação com exclusividade, em junho de 2023, das gravações da polícia italiana no podcast UOL Esporte Histórias - Os Grampos de Robinho.

Todos os episódios de UOL Esporte Histórias - Os grampos de Robinho

Você pode ouvir todos os episódios nos links abaixo.

O UOL Esporte Histórias também está disponível no YouTube do UOL Esporte, no Spotify, na Apple Podcasts e em todas as plataformas de podcast.