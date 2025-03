Rodada NBA: Sem Curry, Jimmy Butler comanda vitória dos Warriors sobre os Bucks

Apenas quatro jogos movimentaram a rodada da NBA, liga norte-americana de basquete, nesta terça-feira. Mesmo sem Stephen Curry, o Golden State Warriors venceu o Milwaukee Bucks, por 104 a 93, no Chase Center.

Com a ausência do armador, Jimmy Butler chamou a responsabilidade e terminou a partida com 24 pontos, oito rebotes e dez assistências. Além dele, Brandin Podziemski também se destacou, com 17 pontos, sete rebotes e uma assistência.

Pelo lado dos Bucks, Kyle Kuzma foi o maior pontuador, com 22 pontos, além de dois rebotes e duas assistências. A dupla Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo não teve um bom desempenho, combinando para apenas 36 pontos.

Com o resultado, o Golden State Warriors segue na 6ª posição da Conferência Oeste, a primeira com vaga direta nos playoffs, com 40 vitórias e 29 derrotas. O Milwaukee Bucks caiu para a 5ª colocação da Conferência Leste, com 38 vitórias e 30 derrotas.

As duas equipes voltam à quadra nesta quinta-feira. Os Warriors recebem o Toronto Raptors, às 23 horas (de Brasília), no Chase Center. Os Bucks visitam o Los Angeles Lakers, às 23h30, na Crypto.com Arena.

Los Angeles Clippers x Cleveland Cavaliers

Ainda nesta terça-feira, o Los Angeles Clippers derrotou o Cleveland Cavaliers, por 132 a 119, no Intuit Dome. Kawhi Leonard foi o nome do jogo, com 33 pontos, sete rebotes e quatro assistências. Outros três jogadores ultrapassaram os 20 pontos: Ivica Zubac (28), James Harden (22) e Bogdan Bogdanovic (20).

Max Strus foi o cestinha do Cleveland Cavaliers, com 24 pontos, quatro rebotes e uma assistência. Donovan Mitchell, 18 pontos, quatro rebotes e 11 assistências, e Darius Garland, 17 pontos, cinco rebotes e oito assistências, não foram bem.

Assim, os Clippers seguem na 8ª posição da Conferência Oeste, com 39 vitórias e 30 derrotas. Os Cavaliers, por sua vez, seguem na liderança do Leste, com 56 vitórias e 12 derrotas. Essa foi a segunda derrota seguida da equipe.

O Cleveland Cavaliers volta à quadra nesta quarta-feira, às 23 horas, quando visita o Sacramento Kings, no Golden 1 Center. O Los Angeles Clippers recebe o Memphis Grizzlies nesta sexta-feira, às 23h30, no Intuit Dome.

Outros resultados da NBA nesta terça-feira

Boston Celtics 104 x 96 Brooklyn Nets

Charlotte Hornets 102 x 134 Atlanta Hawks