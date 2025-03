Riquelme sofre lesão no joelho e preocupa o Fluminense

O técnico Mano Menezes amarga um problema importante no elenco do Fluminense na intertemporada antes do começo do Brasileirão 2025. O atacante Riquelme apresentou uma contusão que preocupa a comissão técnica do time carioca.

O jogador sofreu uma entorse de joelho esquerdo durante o treino desta terça-feira na capital carioca. Agora, ele aguarda os resultados dos exames para saber a gravidade da lesão.

Riquelme é considerado uma grande revelação do Fluminense. Aos 18 anos, ele disputou 13 jogos na atual temporada pelo time principal.

O próximo compromisso oficial do Fluminense será a estreia do Brasileirão. No dia 29 de março, o time enfrenta o Fortaleza, no estádio Castelão, na capital cearense.