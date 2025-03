Quaresma celebra sucesso de técnicos portugueses e lembra 'flerte' com Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O ex-atacante português Ricardo Quaresma celebrou o sucesso que os técnicos conterrâneos estão tendo no futebol do Brasil.

Nos últimos anos, Jorge Jesus, no Flamengo, Abel Ferreira, do Palmeiras, e Artur Jorge, no Botafogo, foram, por exemplo, campeões da Libertadores e do Brasileiro.

Fico feliz porque os técnicos portugueses têm muita qualidade. E fico feliz por ver os treinadores portugueses poderem influir e ajudar o Campeonato Brasileiro Quaresma

Com passagem pela seleção de Portugal, além de clubes como Porto, Chelsea, Inter de Milão, Barcelona e Besiktas, Quaresma conta que quase vestiu a camisa do Flamengo.

Ele admitiu que, em 2019, conversou com Jorge Jesus sobre uma possível transferência, mas as tratativas não avançaram.

Eu e Jorge Jesus trocamos algumas ideias, mas não passou disso. Àquela altura eu estava no Besiktas [da Turquia], e não passou disso. Eu queria muito, o Jorge Jesus também queria, mas não conseguimos realizar isso Quaresma

Em 2015, os dois protagonizaram um episódio que causou desconforto. A direção do Porto não gostou de o jogador, após um clássico com o Benfica, ter abraçado Jesus, então treinador adversário, ainda no gramado. O motivo foi que, minutos antes, o técnico dos "Encarnados" tinha tido um desentendimento com Julen Lopetegui, comandante dos "Dragões".

Ex-companheiro de Cristiano Ronaldo, o 'Rei da trivela' comentou sobre a corrida do atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, pelo milésimo gol na carreira — atualmente, tem 928 gols.

Eu conheço bem o Cris, cresci com ele. Por isso, sei como é que ele é. Para mim, é normal ver ele lutar por mais um objetivo dele, porque ele sempre foi assim: mete uma coisa na cabeça e luta para conquistar. Por isso, para mim, é normal vê-lo lutar pelos mil gols Quaresma

Quaresma está no Brasil para a disputa da Liga Betnacional de Showbol, evento que acontece entre os dias 18 a 27 de março, no Espaço Hall, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Ele integra o time Loopi FC e marcou cinco gols na derrota por 10 a 7 para o Rivellino SC, na última terça-feira, estreia da competição.

O evento conta com diversos nomes bem conhecidos do público como Romário, Djalminha, Giovanni, Donizete, Petkovic, Túlio, Zé Roberto, Michel Bastos, Léo Moura, Anderson Polga, Borges dentre outros.