Retorno de Luiz Gustavo pode fazer Luciano perder espaço entre titulares do São Paulo; entenda

O São Paulo tem feito uma espécie de 'intertemporada' após a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista. O elenco tricolor ainda tem cerca de duas semanas até a estreia no Campeonato Brasileiro e pode usar esse período para recuperar alguns de seus jogadores lesionados.

Um deles é Luiz Gustavo. Após fraturar um dedo do pé esquerdo, o volante iniciou o processo de transição física para o gramado no último dia 27 de fevereiro e espera estar à disposição do técnico Luis Zubeldía para o primeiro jogo do São Paulo na Série A de 2025, que será contra o Sport.

O retorno de Luiz Gustavo, pode trazer más notícias para um jogador do elenco: Luciano. Caso Zubeldía opte por manter o esquema de três zagueiros, com dois alas mais abertos, o camisa 10 do São Paulo pode acabar perdendo espaço no time titular tricolor.

A formação tática utilizada pelo treinador nos últimos três jogos da equipe pede por dois volantes de ofício e somente um meia mais avançado, com dois atacantes. Contra o São Bernardo, por exemplo, a dupla de volantes foi composta por Pablo Maia e Marcos Antônio, com Oscar mais à frente.

Já contra o Novorizontino, Marcos Antônio formou dupla com Alisson, novamente com Oscar de meia-atacante e Lucas e Calleri no comando do ataque. Dessas duas partidas, Luciano disputou apenas uma, saindo do banco de reservas na segunda etapa.

Já contra o Palmeiras, na semifinal do Paulistão, Zubeldía optou por escalar o 'quarteto mágico', recuou Oscar e o fez atuar como um primeiro volante junto de Alisson. Assim, Luciano recuperou espaço no 11 inicial e entrou com a função de ser um meia-atacante, mas pouco participou do jogo.

A escolha de Zubeldía em recuar Oscar pode ter sido intencional apenas para o Choque-Rei, com o objetivo de ter mais qualidade nos lançamentos e na saída de bola. A posição favorita do camisa 8, claro, é a meia. E com o retorno de Luiz Gustavo, jogador de confiança do técnico argentino, ele pode retornar a ela.

Com a volta do volante após lesão, existe a possibilidade de que Zubeldía escale o time titular com três zagueiros, com Luiz Gustavo e Alisson compondo a volância, o que levaria Oscar a retornar à função de 'maestro' da equipe. Seguindo tal lógica, Luciano voltaria ao banco e seria uma espécie de 'reserva de luxo'.

Luiz Gustavo e Alisson, inclusive, já estão acostumados a formar dupla no meio-campo do São Paulo. O entrosamento entre os dois e a melhora no setor defensivo com três zagueiros podem ser fatores decisivos para que o comandante argentino mantenha a formação atual.

Oscar é o segundo jogador do São Paulo com mais participações em gols no ano, com seis: são dois gols e quatro assistências em 12 jogos. Já Luciano soma quatro contribuições, com três tentos e um passe para gol em 10 partidas. Ambos são jogadores distintos, então fica a critério de Zubeldía decidir quem será o titular no meio caso o esquema seja mantido.

O São Paulo retorna aos gramados apenas no próximo dia 30 de março, quando encara o Sport pela primeira rodada da Série A. A bola rola às 16h (de Brasília), no Morumbis. Até lá, Zubeldía terá tempo para fazer os testes que desejar e decidir o que fará quando tiver Luiz Gustavo à disposição.