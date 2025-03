'Raphinha dublê de Neymar': PVC explica como o Brasil encara a Colômbia

Em grande fase no Barcelona, Raphinha será "dublê de Neymar" na seleção brasileira contra a Colômbia, amanhã (20), no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho na Prancheta do PVC, no De Primeira.

Eu fiz a prancheta sem o João Pedro, como o Dorival está montando o time agora, sem centroavante. Então sai o Neymar, o Raphinha joga na posição do Neymar, o Raphinha vira dublê do Neymar.

O Savinho dá largura pela direita, o Guilherme Arana se manda pela esquerda, e Raphinha, Rodrygo e Vinícius Júnior por dentro. Falta o homem gol.

Sem a presença de um centroavante, Vini Jr. deve ser o jogador brasileiro mais avançado, mas com liberdade para se movimentar.

O Vinícius vai revezar com o Arana -- ora o Vinícius vai pra esquerda e o Arana vem por dentro, ora o Arana vem pra ponta e o Vinícius vem por dentro.

Paulo Vinícius Coelho

PVC explicou que Dorival Jr. deve seguir escalando Wanderson, do Monaco, na lateral direita e deixar Wesley, do Flamengo, como opção no banco por um critério tático.

Por que o Wanderson? Primeiro, porque o Dorival está fazendo isso sempre, prendendo mais o lateral direito do que o esquerdo. Segundo, quem é que o Wanderson vai marcar? O Luis Díaz.

Como é que eu vou botar o Wesley estreando na seleção brasileira contra o Luis Díaz pro Wesley alargar o campo pela direita e deixar o Luis Díaz nas costas dele? Não tem condição.

Então, o Wanderson prende um pouco mais pela marcação no Luis Díaz, e o Arana ataca do outro lado. A lógica do time é esta.

Paulo Vinícius Coelho

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra