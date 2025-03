Raducanu supera frustração da queda na estreia em Indian Wells e avança em Miami

Principal tenista britânica da atualidade, Emma Raducanu ainda busca os melhores resultados da carreira após pintar como um fenômeno e conquistar o US Open de 2021. Após cair na estreia em Indian Wells, a tenista de somente 22 anos superou a frustração ao largar com tranquila vitória no WTA 1000 de Miami nesta quarta-feira.

Raducanu, atualmente na 60ª colocação do ranking feminino, estreou diante da japonesa Ishii Sayaka, apenas a 188ª do mundo, e não teve problemas para confirmar o favoritismo e avançar para encarar a norte-americana Emma Navarro, após fáceis 6/2 e 6/1 em 1h06 de jogo.

"Estou muito satisfeita por ter passado por esse jogo. Não é uma primeira rodada fácil, jogar contra alguém um pouco mais jovem, perigosa e em boa forma. Então, estou realmente orgulhosa de como competi hoje", celebrou Raducanu. "Não foi fácil para mim entrar em quadra, mas acho que tive um desempenho muito bom."

A britânica largou na partida logo abrindo 2 a 0, mas viu a japonesa reagir e buscar o 2 a 2, devolvendo a quebra. Mas a favorita não se intimidou e engatou quatro pontos para vencer o set em 6 a 2.

A segunda parcial foi ainda mais tranquila. Ele enfileirou pontos e abriu logo 5 a 0. Após o ponto de honra de Sayaka, Raducanu sacou bem e fechou com 6 a 1. Feliz com seu retorno a Miami - não competiu em 2024 por causa dos problemas físicos - ela agora imagina um grande embate com Navarro, cabeça de chave 8.

"Vai ser uma partida extremamente desafiadora. Acho que posso simplesmente sair e tentar me expressar e competir por cada ponto. Ela é uma ótima pessoa. Uma das pessoas com quem você se afeiçoaria e diria oi", avaliou a britânica, confiante em nova boa apresentação.

Ainda pela primeira rodada, que não conta com as principais cabeças de chave, destaque para o triunfo da francesa Caroline Garcia sobre a húngara Anna Bondar, parciais de 6/0 e 7/6 (7/5).