PVC: Clubes brasileiros não fazem nada contra Conmebol porque têm medo

Os clubes brasileiros não agem em bloco contra o racismo nas competições organizadas pela Conmebol porque têm medo de retaliação — inclusive dentro de campo — da entidade, afirmou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

O colunista ressaltou que o problema virou questão diplomática com o posicionamento do governo brasileiro e cobrou mais atitude dos grandes clubes do futebol nacional.

Os clubes morrem de medo da Conmebol. Eu acho muito importante o posicionamento do Governo Federal porque a agressão do Alejandro Domínguez foi uma agressão ao Brasil. Ele não agrediu os clubes brasileiros, ele não agrediu os jogadores brasileiros, ele agrediu o Brasil.

E é por isso que o Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte, do Ministério da Igualdade Racial e das Relações Exteriores, o que é fundamental, o governo brasileiro se pronunciou porque foi uma agressão ao país. Até porque os clubes morrem de medo da Conmebol.

A verdade nua e crua é essa -- os clubes não assinam nada contra a Conmebol porque têm medo.

Paulo Vinícius Coelho

Na opinião de PVC, o paraguaio Alejandro Domínguez não deveria seguir no comando da Conmebol após ofender o Brasil enquanto país com uma comparação de cunho racista.

Hoje, o Alejandro Domínguez era para estar passando por um processo de impeachment porque ele cometeu um deslize gigantesco dentro de um país que assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o Paraguai, o país dele, e agrediu um país vizinho.