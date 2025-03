Pogba ainda pode ir para o Corinthians? Empresária do astro comenta rumores

O Corinthians foi apontado como possível destino de Paul Pogba, astro francês que segue sem clube após passar 18 meses cumprindo suspensão por doping. A empresária do jogador despistou sobre o seu futuro e pediu para 'deixar o barco andar'.

O que aconteceu

Rafaela Pimenta despistou sobre um possível acordo entre Corinthians e o jogador. Em entrevista ao Lance!, a agente de Pogba preferiu não dar detalhes sobre negociações para não fazer 'barulho'.

Qualquer resposta que eu der [sobre o Corinthians], até a não resposta, faz barulho. Não vou criar nenhum tipo de rumor desnecessário. O Paul já foi ligado com tudo o que é possível nesse período. Temos que deixar o barco andar um pouquinho e ver o que vai acontecer Rafaela Pimenta, empresária de Pogba, ao Lance!

Possível companheiro de Pogba em eventual acerto com o Corinthians, Memphis foi elogiado por Rafaela Pimenta. A empresária disse ter encontrado o camisa 10 no Reveillón e se disse contente com a passagem do holandês pelo futebol brasileiro.

O que posso dizer é que o Memphis é uma pessoa que gosto muito, considero muito e esse ano passamos o ano novo no mesmo lugar e conversamos bastante. Fiquei contente de ver que é fácil o brasileiro gostar do Brasil, mas a alegria do Memphis, a felicidade dele de estar no Corinthians, no Brasil, está sendo incrível e fiquei muito contente, pois sou uma mega nacionalista

Ver quando os estrangeiros começam a amar nosso país é incrível. Acompanhando o caso Neymar, a impressão é de um grande entusiasmo, de uma grande alegria. Mas estamos falando de um brasileiro que volta pro Brasil. Mas o estrangeiro, que tem acesso a tudo o que podemos imaginar lá fora, vir para cá e estar feliz da vida como o Memphis tá é uma grande satisfação

Campeão do mundo pela França em 2018, Pogba está livre para voltar a jogar profissionalmente desde o último dia 11, quando chegou ao fim a sua suspensão por doping. Ele testou positivo para testosterona em setembro de 2023.

O doping veio após exame realizado depois de uma partida entre Juventus e Udinese, pelo Campeonato Italiano. O francês se declarou inocente, mas acabou suspenso por quatro anos pelo Tribunal Antidoping da Itália.

O caso foi levado à Corte Arbitral do Esporte (CAS), e o francês teve a pena reduzida para 18 meses. O jogador de 32 anos com passagens por Manchester United e Juventus já voltou a treinar em janeiro.

O que existe entre Pogba e Corinthians

O Corinthians teria sondado a possibilidade de contar com Pogba no final do ano passado. O colunista Samir Carvalho, do UOL, apurou que aconteceram conversas ao longo de dezembro e que o Timão procurou empresas parceiras para ajudar a pagar os vencimentos do astro francês.

A ideia era fazer um modelo de negócio parecido com o que trouxe Memphis Depay. O holandês tem mais da metade dos salários pagos pela Esportes da Sorte, patrocinadora máster do clube paulista.

Memphis chegou a registrar chamada de vídeo com Pogba ao lado de Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians. Antes, o astro francês agitou os torcedores publicando fotos treinando com uma camisa do Brasil e afirmando em participação no programa "The Noite", que aceitaria jogar de graça no Timão para atuar ao lado de Depay.

Em janeiro, Pogba afirmou que estava finalizando acordo com um novo clube. Sem revelar qual era, ele admitiu ter recebido várias propostas.