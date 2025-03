Palmeiras estreia no Brasileiro feminino contra o Bragantino em Barueri; veja informações sobre ingressos

O time feminino do Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro feminino A1 neste sábado, dia 22 de março, contra o Red Bull Bragantino. A partida está marcada para acontecer às 21 horas (de Brasília), na Arena Barueri. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira, a partir das 12 horas.

Os bilhetes estarão à venda pelo site ingressospalmeiras.com.br. As entradas também podem ser garantidas na bilheteria do estádio no dia do jogo, a partir das 12 horas até o intervalo da partida, na bilheteria principal (Avenida Prefeito João Vila Lobos, 1.001).

O valor do ingresso é de R$ 30 e o pagamento da meia-entrada (R$ 15) é válido para sócios Avanti, estudantes, aposentados, idosos e PCD e mais um acompanhante. Para o duelo, os setores disponíveis serão: Setor C1 Palmeiras - Portão 15 (Rua Santos Dumont, 365) e Setor D Red Bull Bragantino - Portão 11 (Rua Olavo Bilac, 273).

Pra fechar: aquele treino na Academia de Futebol ??? pic.twitter.com/njYhysQUCp ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) March 18, 2025

Esse será o primeiro compromisso das Palestrinas neste ano. As comandadas pela técnica Camilla Orlando deram início à pré-temporada em janeiro. Na última temporada, o clube acabou caindo na semifinal do Brasileirão, mas terminou o ano com o título do Paulista.

Para a temporada atual, o Verdão renovou com 25 atletas: as goleiras Amanda, Bruna Hirata, Kate Tapia, Natascha e Ravena; as zagueiras Giovanna Campiolo, Pati Maldaner e Poliana; a lateral Fe Palermo; as meias Andressinha, Brena Carolina, Diany Martins, Ingryd Lima, Isadora Amaral, Joselyn Espinales, Lais Estevam, Yoreli Rincón e as atacantes Amanda Gutierres, Bianca Gomes, Dudinha, Gaby Santos, Soll, Stefanie, Taina Maranhão e Victoria Liss.

Além disso, o clube se reforçou com as seguintes peças zagueira Carla Tays, a lateral Rhay Coutinho, as meio-campistas Ana Flávia, Laís Melo, Clarinha e Ana Júlia, além da atacante Landazury.