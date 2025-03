Novo reforço, Lucas Evangelista treina pela 1ª vez com grupo do Palmeiras

Já em preparação para o segundo jogo da final do Paulistão, contra o Corinthians, o elenco do Palmeiras treinou nesta quarta-feira (19), na Academia de Futebol. O técnico Abel Ferreira não pôde contar com alguns jogadores convocados para suas seleções: Estêvão (Brasil), Richard Ríos (Colômbia), Piquerez, Martínez e Facundo Torres (Uruguai).

Além das novidades envolvendo a recuperação de Mauricio e a lesão de Marcos Rocha, o volante Lucas Evangelista realizou seu primeiro treino junto com o grupo de companheiros do Palmeiras. O jogador foi o sétimo reforço do clube na temporada, mas só pode entrar em campo após o término do Campeonato Paulista.

O primeiro treino com o elenco ✅ pic.twitter.com/4m0fuQTEwx -- SE Palmeiras (@Palmeiras) March 19, 2025

Evangelista revelou que estava um pouco tímido no início da atividade, mas depois se enturmou normalmente com os companheiros.

"No 'bobinho', eu estava um pouco tímido ainda porque não tinha conversado com todo mundo, mas começou o treino eu me soltei e já estava conversando com todos, me sentindo muito em casa. Estou muito feliz e agora é dar sequência ao trabalho, continuar evoluindo e estou aqui para ajudar em tudo", disse Evangelista, ao site oficial do Palmeiras.

"Sinceramente, não esperava esse carinho da torcida logo de cara. Na verdade, quando eu dou entrevista, procuro nem ver, mas minha família viu e falou que todo mundo gostou e tal. Aí eu abri o Instagram, comecei a acompanhar e vi que todo mundo me tratou muito bem. Não esperava que seria dessa maneira, mas eu fico leve porque eu estou sendo transparente, sendo quem eu realmente sou", acrescentou o jogador.

Evangelista só poderá estar à disposição do técnico Abel Ferreira na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras enfrentará o Botafogo no dia 30 de março, domingo, em casa.

Antes, o Verdão possui o jogo de volta da final do Campeonato Paulista, diante do Corinthians, na Neo Química Arena. A partida será no dia 27 deste mês, quinta-feira, às 21h35 (de Brasília).