Mirassol anuncia retorno do atacante Fabrício Daniel para disputa do Brasileirão

O Mirassol anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do atacante Fabrício Daniel, vindo do São Bernardo. O jogador de 27 anos chega para sua terceira passagem no clube e vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.

"Maior goleador do Mirassol na conquista do primeiro título Nacional, Fabrício Daniel volta a vestir o manto amarelo! Com 21 gols marcados pelo Leão, agora ele vai defender o Mirassol na Série do Campeonato Brasileiro. Bem-vindo de volta, ídolo", escreveu o clube paulista nas redes sociais.

Revelado pela Ferroviária-SP, Fabrício Daniel teve passagens por Santos (equipe B), Cianorte, Noroeste e Cuiabá até chegar ao Mirassol, em 2020. O atacante foi importante na conquista da Série D do Campeonato Brasileiro daquele ano, sendo o artilheiro da equipe, com 11 gols marcados.

Em seguida, o jogador passou por América-MG, voltou ao Mirassol, Coritiba, Sport e Novorizontino. No último mês de janeiro, Fabrício Daniel foi anunciado pelo São Bernardo e disputou o Campeonato Paulista pelo clube do ABC. Ao todo, foram cinco gols em 13 jogos.

Com a camisa do Mirassol, Fabrício Daniel disputou 52 partidas, marcou 21 gols e deu uma assistência. O atacante é o 14º reforço do clube para a temporada.

O Mirassol volta a campo no dia 29 de março, sábado, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Cruzeiro, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão.