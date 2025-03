Minas bate Flamengo e assume a liderança do NBB

O Minas venceu o Flamengo por 94 a 70 nesta quarta-feira, pelo Novo Basquete Brasil (NBB), na Arena UniBH. O destaque da partida foi o armador argentino Juan Arengo, cestinha com 26 pontos.

Segue o líder! ?? Final | KTO Minas 94 x 70 Flamengo#KTOMinas #90AnosDeHistórias pic.twitter.com/EVZdPcStFt ? Minas Tênis Clube (@MinasTenisClube) March 19, 2025

O Minas alcançou sua 22ª vitória, chegou aos 48 pontos e assumiu a liderança do NBB, ultrapassando o Brasília. Por sua vez, o Flamengo continua na terceira posição, com 47, conquistados em 20 triunfos e sete derrotas.

O próximo jogo do Minas será na quarta-feira, às 19h (de Brasília), quando recebe o Caxias do Sul. Já o Flamengo joga contra o Vasco, em casa, às 20h do dia 27.

O jogo

O Rubro-Negro abriu 8 a 0 em dois minutos e controlou o começo do primeiro quarto. Porém, o Minas reagiu após tempo técnico e contou com grande atuação do ala-pivô americano Jeremy Hollowell, que contribuiu com 11 pontos para a equipe mineira sair na frente por 27 a 23.

Os mandantes continuaram dominando a partida e abriram nove pontos de vantagem durante o segundo quarto. O Minas fechou o primeiro tempo em 47 a 38.

O terceiro quarto foi marcado pela grande atuação do armador Juan Arengo. Além de ótimo trabalho defensivo, com um roubo de bola, o atleta fez nove pontos e ajudou a aumentar a vantagem do Minas para 10, com placar de 69 a 59.

No último quarto, o Flamengo não conseguiu reagir e os técnicos focaram em dar tempo de jogo aos reservas. A partida acabou 94 a 70 para o Minas.