Melhor ataque junto ao Corinthians, Palmeiras é o time com maior média de finalizações no Paulistão

Palmeiras e Corinthians dividem o posto de melhores ataques do Campeonato Paulista de 2025, com 25 gols marcados cada. O Alviverde, porém, entre todas as equipes do estadual, é quem mais coloca o goleiro adversário para trabalhar.

Segundo o Sofascore, em média, o Palmeiras finaliza no gol adversário 17,6 vezes por partida. Isto é, um chute a mais que o vice-colocado nesta estatística, o Novorizontino, que teve média de 16,6. O Corinthians, a critério de comparação, chuta 11,6 vezes.

Além disso, o Palmeiras de Abel Ferreira também lidera a estatístca de chutes certos por jogo. Em média, o Verdão coloca o goleiro do rival para trabalhar em 5,9 vezes por jogo. O Timão, por sua vez, finaliza na meta adversária 5,2 vezes.

Estão definidos os adversários do #MaiorCampeãoDoBrasil na fase de grupos da @LibertadoresBR 2025! ? ? https://t.co/ooScVXTggF ?? Bolívar-BOL

?? Sporting Cristal-PER

?? Cerro Porteño-PAR pic.twitter.com/9awHqZEDju ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 18, 2025

Estêvão, com cinco gols em 13 jogos, e Maurício, com o mesmo número, mas em oito partidas, são os principais goleadores do Palmeiras neste Paulistão. Flaco López, que foi às redes em quatro oportunidades, aparece logo em seguida.

Agora, o ataque do Palmeiras tem uma difícil missão pela frente no Paulistão em busca do tetracampeonato inédito. A fim de reverter a desvantagem de um gol obtida no Allianz Parque, no duelo de ida da final, o Verdão visita o Corinthians na Neo Química Arena e precisa vencer o rival.

A partida está marcada para às 21h35 (de Brasília) do próximo dia 27, uma quinta-feira, em Itaquera. Caso o placar agregado termine em empate, a decisão em Itaquera irá aos pênaltis.