McGregor e Trump hoje trocam elogios, mas lutador já xingou presidente

Conor McGregor e Donald Trump têm trocado elogios mútuos nos últimos dias, mas o lutador irlandês era crítico do presidente dos Estados Unidos antes de ele ser eleito pela primeira vez.

O que aconteceu

Conor McGregor xingou Donald Trump dias após ele ser eleito presidente dos EUA pela primeira vez. Um vídeo que viralizou na internet em novembro de 2016 mostrava o lutador cantando e indo à loucura com o hip-hop "Fuck Donald Trump" (F***-se, Donald Trump, na tradução) durante uma festa em que comemorava a vitória sobre Eddie Alvarez no UFC 205, na boate Marquee, em Nova York.

Ele já havia feito duras críticas a Trump em 2015 após o político tuitar que estava feliz em ver Ronda Rousey perder uma luta porque ela era 'uma pessoa não muito agradável'. Na ocasião, a ex-lutadora perdeu o cinturão para Holly Holm em sua primeira derrota profissional no MMA.

Feliz em ver que Ronda Rousey perdeu sua luta pelo título ontem à noite. Foi completamente derrotada - não é uma pessoa legal! Donald Trump, em post no Twitter em 2015

Glad to see that @RondaRousey lost her championship fight last night. Was soundly beaten - not a nice person! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2015

McGregor não gostou da declaração de Trump. Ele deu uma dura resposta ao então candidato à presidência dos Estados Unidos após ser parado por um repórter do site americano TMZ em um aeroporto.

Donald pode calar a boca grande e gorda dele. Eu não dou a mínima para Donald Trump Conor McGregor, em entrevista ao site TMZ, em 2015

Troca de elogios

Os anos se passaram e, hoje, a relação entre os dois é bem diferente, com frequentes elogios entre ambos.

Na semana passada, Trump exaltou McGregor durante reunião com Micheál Martin, primeiro-ministro irlandês, na Casa Branca. A visita fez parte da tradicional época do Dia de São Patrício, evento anual que celebra os laços históricos e culturais das duas nações.

Eu gosto do seu lutador, ele tem as melhores tatuagens que eu já vi. O Conor é incrível, né? Estou falando do Conor, mas vocês (como país) têm muitos lutadores irlandeses ótimos, na verdade. Lutadores incríveis. Não sei o porquê, mas a Irlanda sempre teve lutadores muito bons. Sabe por quê? Porque eles são um povo durão. São pessoas inteligentes e apaixonadas Donald Trump, a repórteres na Casa Branca

Nesta segunda-feira (17), foi a vez de o próprio McGregor visitar Donald Trump na Casa Branca. Durante um vídeo publicado em suas redes sociais, "Notorious" exaltou a postura do presidente norte-americano: "Sua ética de trabalho é inspiradora". À imprensa, ele ainda falou sobre a relação entre Irlanda e Estados Unidos.

A Irlanda e os Estados Unidos, nós somos irmãos. Nós consideramos os Estados Unidos nosso irmão mais velho. Então é importante para a Irlanda ser um país próspero e pacífico, para que os 40 milhões de americanos de ascendência irlandesa tenham um lugar para visitar. Para eles voltarem ao seu lar. Então desejamos que nosso relacionamento com os Estados Unidos continue. Queremos ser cuidados pelo nosso irmão mais velho. Os Estados Unidos devem cuidar de seu irmão mais novo. É assim que nos sentimos Conor McGregor, em coletiva na Casa Branca

McGregor para presidente?

Conor McGregor já deu a entender que poderia seguir os passos de Donald Trump e concorrer à presidência da Irlanda nas eleições de novembro deste ano. Em 2023, em meio a protestos no país depois de um ataque a Dublin, o lutador irlandês chegou a usar as redes sociais para se colocar na disputa e até criticar os demais concorrentes.

Potencial competição se eu concorrer (à presidência). Gerry, 78 anos. Bertie, 75 anos. Enda, 74 anos. Cada um desses com laços inquebráveis com a política individual de seus partidos. Independentemente do que o público fora de seus partidos sinta. Esses partidos governam para si mesmos ao invés governarem para o povo. Ou eu, 35 anos. Jovem, ativo, apaixonado, carne nova no jogo. Eu ouço. Eu apoio. Eu me adapto

Não possuo afiliação ou viés em relação a nenhum partido. Eles seriam genuinamente responsabilizados pela atual influência do sentimento público. Eu colocaria tudo em votação. Haveria votações toda semana para garantir. Eu posso financiar. Não seria eu no poder como Presidente, povo da Irlanda. Seria eu e vocês (?) É por isso que eu concorreria, se necessário. Para ser a voz das pessoas que merecem ser ouvidas Conor McGregor, nas redes sociais

McGregor não luta desde 2021 e, recentemente, foi declarado culpado no caso de agressão sexual contra Nikita Hand. Ele foi indenizado a pagar 248,6 mil euros (cerca de R$ 1,5 milhão) para a vítima, mas não correu risco de ser preso por se tratar de acusação civil, e não criminal.