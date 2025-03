Maurício inicia transição e pode jogar final pelo Palmeiras; Marcos Rocha tem lesão e deve ser desfalque

Visando a partida de volta da final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, o elenco do Palmeiras treinou da manhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol. O técnico Abel Ferreira não pôde contar com alguns jogadores convocados para suas seleções: Estêvão (Brasil), Richard Ríos (Colômbia), Piquerez, Martínez e Facundo Torres (Uruguai).

Apesar das baixas, o treinador teve uma novidade. O meia Maurício, que se lesionou no duelo contra o São Paulo na primeira fase do Paulista, começou a transição física e já integrado ao grupo, participou como "curinga" na primeira parte do trabalho, desempenhando uma função com menor contato físico. Assim, o atleta pode estar à disposição para a decisão do dia 27.

Quarta-feira de atividades na Academia de Futebol ? pic.twitter.com/WRaqGUHoTK ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 19, 2025

Outra novidade foi a presença do atacante Luighi no treino desta quarta-feira. O jovem estava com a equipe Sub-20 na disputa da Copa Libertadores da categoria, disputada no Paraguai.

Entretanto, o Verdão deve ter a baixa de Marcos Rocha para o duelo na Neo Química Arena. O lateral sentiu dores ainda na primeira etapa diante do Corinthians e teve detectada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O atleta já realizou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance.

Como foi derrotado em casa no jogo de ida da final por 1 a 0 pelo Corinthians, o Palmeiras precisa vencer o Timão por 1 a 0 no duelo de volta para no mínimo levar a decisão do Paulistão aos pênaltis. A partida está marcada para o dia 27, quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena.