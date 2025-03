Libertadores: 'Tabela do Palmeiras ficou muito ruim', alerta Mauro Cezar

Estreando fora de casa e com o Cerro Porteño pelo caminho, o Palmeiras tem uma tabela difícil na fase de grupos da Libertadores, alertou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte desta quarta (19).

É uma tabela ruim para o Palmeiras. O Sporting Cristal é, em tese, o mais fraco. O time mais fraco o ideal é você pegar ele fora de casa no final, porque geralmente já está eliminado. Enfrentando o Sporting Cristal no Peru na primeira partida, os caras estão mobilizados.

Na primeira rodada, se eles conseguirem o resultado contra o Palmeiras, eles vão ficar inflados para tentar buscar uma classificação pelo menos para a Sul-Americana. E o Sporting Cristal não é um desastre, pelo contrário.

Mauro Cezar

Depois de estrear no Peru, o Palmeiras recebe o Cerro em casa na esteira do conflito gerado pelos atos racistas de torcedores paraguaios contra o atacante Luighi em partida da Libertadores sub-20.

Tem outra coisa ruim: jogar com o Cerro primeiro em casa. Qualquer coisa que aconteça em São Paulo vai ser, entre aspas, motivo, pretexto para lá criarem um clima. Não estou falando com relação ao racismo especificamente, não. Eu digo um clima tenso, de pressão, de ódio, que é muito comum em Libertadores.

O ideal seria primeiro ir até lá e depois receber os caras. Tem que ter um cuidado aqui e jogar bola tentando minimizar ao máximo essa questão para não dar pretexto para lá ficar pior ainda, porque é isso que às vezes atrapalha — aquele clima de guerra, hostilidade, a chegada do ônibus.

Claro que o Palmeiras pode chegar lá e ganhar mesmo assim. Mas se você puder não acirrar os ânimos, é melhor. É bizarro nesse contexto, mas o Palmeiras vai ter que ter um cuidado para não acirrar os ânimos, porque vai ter que ir na casa dos caras depois.

Achei a tabela ruim para o Palmeiras, muito ruim por esses dois aspectos.

Mauro Cezar

Após visitar o Sporting e receber o Cerro, o Palmeiras viaja à altitude de La Paz para enfrentar o Bolívar.

O Verdão ainda enfrenta o Cerro no Paraguai antes de jogar as duas últimas partidas em casa.

Grupo G da Libertadores

03/04 (Qui) - 19:00 - Sporting Cristal x Palmeiras

09/04 (Qua) - 21:30 - Palmeiras x Cerro Porteño

24/04 (Qui) - 19:00 - Bolívar x Palmeiras

07/05 (Qua) - 21:30 - Cerro Porteño x Palmeiras

15/05 (Qui) - 19:00 - Palmeiras x Bolívar

28/05 (Qua) - 21:30 - Palmeiras x Sporting Cristal

