Jorginho revela o que o surpreendeu no Mundial entre Chelsea e Palmeiras

Jorginho, jogador do Arsenal, é especulado como possível reforço do Flamengo para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. A competição foi vivida de perto pelo brasileiro naturalizado italiano na edição de 2021, disputada no início de 2022, quando ele ainda jogava no Chelsea.

O que aconteceu

Jorginho não entrou em campo no Mundial, mas fazia parte do grupo que foi campeão em cima do Palmeiras. No futebol europeu desde 2008, quando foi atuar na base do Hellas Verona, da Itália, o jogador de 33 anos foi entrevistado pela ESPN e citou a relevância dada pelos times brasileiros ao torneio, alegando, inclusive, que isso serviu de motivação ao Chelsea para buscar o troféu.

Incrível como é algo muito mais sentido no Brasil. A gente viu os vídeos do Palmeiras saindo do Brasil, do ônibus e tudo mais. Foi algo que o treinador, o Thomas [Tuchel], quis deixar bem claro para mostrar a importância que era para o futebol brasileiro aquela competição, e para que a gente não chegasse desmerecendo a competição, que não desse a devida importância e entrasse em campo com menos motivação que o adversário

Lembro bem dessa ênfase, da diferença da importância para a torcida. Acredito que aquela foi uma preparação muito boa para o jogo, mostrando a devida importância para os jogadores, que para nós brasileiros já era muito importante Jorginho, em entrevista à ESPN

Questionado sobre a decisão, Jorginho disse não ter ficado surpreso com a postura do Palmeiras e revelou o que mais o surpreendeu no time comandado por Abel Ferreira. O Chelsea venceu o jogo por 2 a 1, gols de Lukaku e Harvetz, para os Blues, e Raphael Veiga, para o Palmeiras.

Não me surpreendeu. Já tinha visto e esperava que seria difícil. Talvez tenha me surpreendido taticamente como eles foram bem. Taticamente me surpreendeu um pouco. Mas em questão de qualidade e de dificuldade de jogo, não me surpreendeu

Jorginho desembarcou no Rio de Janeiro na manhã de hoje e esquivou ao comentar sobre o motivo de sua chegada à capital carioca. Em vídeo pelo canal Paparazzo Rubro-Negro, Jorginho não descartou um possível acerto com o Fla: "Vamos ver o que acontece".

Jorginho tem contrato com o Arsenal somente até o dia 30 de junho. O Flamengo tentou a liberação antecipada do jogador, mas não obteve sucesso nas negociações e agora busca um acerto para contar com o meio-campista no Mundial.