Jogadores da Seleção Brasileira visitam Hospital da Criança de Brasília antes de jogo contra a Colômbia

A Seleção Brasileira está em Brasília, onde se prepara para o jogo contra a Colômbia, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Na manhã desta quarta-feira, antes do último treino para o duelo, jogadores do Brasil visitaram o Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB), na capital federal.

Os atacantes Matheus Cunha e Estêvão, além do Canarinho, mascote oficial, marcaram presenças no local, interagiram com as crianças, com fotos e autógrafos tanto para pacientes quanto para responsáveis e funcionários do hospital.

A ação foi realizada em conjunto com a Chefia-Executiva de Políticas Sociais do Governo do Distrito Federal e contou com a presença da primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha.

DE VOLTA! ?? Matheus Cunha vive a melhor temporada de sua carreira. O meio-campista do Wolverhampton, da Inglaterra, marcou 15 gols, 13 na Premier League, e deu quatro assistências em 29 jogos pela equipe inglesa, números que o credenciaram a ter sido chamado pelo treinador...

"Sabemos o quão importante é pra eles esse momento com a gente. Eu e Estêvão curtimos muito estar com eles, o mínimo sorriso que eles demonstram e saber que isso muda o dia deles traz muita alegria. Como pai, você fica bastante emocionado de ver essas situações, mas saber que o pouco que você faz traz tanta alegria pra eles é muito gratificante", disse Matheus Cunha.

"Foi sensacional, não tenho que descrever, é um trabalho que gosto de fazer, de dar alegria a várias crianças que precisam, às vezes, de carinho, de amor. É um trabalho incrível que fazem aqui no hospital e o mais importante é ajudar o próximo. Aprendo que temos que ser muito fortes, porque essas crianças são muito fortes, e a gente tem que aprender com eles como ser forte na vida. Acho que fica essa lição", descreveu Estêvão.

A Seleção Brasileira tem mais uma sessão de treino na tarde desta quarta-feira. O Brasil enfrenta Colômbia, nesta quinta-feira. A bola rola no Mané Garrincha, a partir das 21h45 (de Brasília).