João Schmidt recebe sondagens, mas prioriza renovação no Santos

João Schmidt recebeu sondagens no mercado da bola, mas prioriza a renovação do contrato no Santos.

O que aconteceu

O Santos está em estágio inicial pela extensão do vínculo de João Schmidt. O acordo atual termina em dezembro de 2025.

O primeiro contato ocorreu há algumas semanas, mas a negociação ainda não avançou. O Peixe teve outras prioridades recentes.

João espera ser valorizado para continuar. A preferência é por um contrato longo. O meio-campista está com 31 anos.

Esse impasse gerou sondagens recentes do Brasil e do exterior pelo volante. Nenhuma proposta oficial foi feita ainda. Os interessados estão de olho em um possível pré-contrato no meio do ano se a renovação não se concretizar.

João Schmidt prioriza a renovação no Santos e só vai escutar outros clubes se o acordo não sair. Ele foi revelado pelo São Paulo e passou cinco anos no Japão (entre Nagoya Grampus e Kawasaki Frontale) antes de chegar ao Peixe em 2024.