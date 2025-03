João Pedro aponta versatilidade como trunfo por vaga no ataque da seleção: 'Mais preparado'

Em sua terceira convocação para a seleção brasileira, o atacante João Pedro, destaque do Brighton, no Campeonato Inglês, diz estar mais amadurecido para ajudar a seleção brasileira nestes dois jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Centroavante de ofício, ele aponta a versatilidade e a experiência de atuar na Inglaterra como um trunfo para ajudar o técnico Dorival Júnior.

"Na temporada passada, eu jogava mais como camisa 9. Agora, eu estou atuando também como um 10 e acho que isso facilita bastante no número de assistências. No final das contas, tenho que ajudar meu time, que é o mais importante", afirmou o jogador em entrevista ao site da CBF.

Apesar de ter apenas 23 anos, o atacante destacou a 'rodagem' que adquiriu pelo fato de estar no campeonato europeu mais valorizado do momento. "Tenho muitos confrontos contra jogadores das seleções rivais. Nesta minha convocação (a terceira da carreira) eu venho mais preparado", afirmou.

E os números comprovam o discurso do jogador nesta sua passagem pela Inglaterra. Ele soma oito gols e sete assistências até aqui. A boa fase vem se estendendo desde a temporada passada, quando ele chamou a atenção dos grandes clubes após balançar as redes 20 vezes em 40 confrontos.

Para o primeiro jogo desta Data Fifa, que acontece nesta quinta, diante da Colômbia, o jogador diz que o Brasil não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória. "É um jogo importante, dentro da nossa casa, contra uma grande seleção. Temos que focar nos treinos, fazer um grande trabalho para apresentar um grande futebol", afirmou.

Em quinto lugar na classificação com 18 pontos, o Brasil tem um duelo direto com os colombianos (ocupam o quarto posto com um ponto a mais) nesta quinta-feira, em Brasília. O próximo compromisso é na próxima terça-feira, diante da líder Argentina, em Buenos Aires.