Jan Blachowicz projeta revanche contra Ankalaev: "Temos assuntos inacabados"

Antes do duelo contra Carlos Ulberg pelo card de Londres, neste sábado (22), Jan Blachowicz também entrou na discussão sobre o desfecho da luta entre Magomed Ankalaev e Alex Poatan, no UFC 313, vencida pelo primeiro. O ex-campeão da divisão meio-pesado (93 kg) do Ultimate afirmou que, em caso de vitória contra o neozelandês, pretende enfrentar novamente o lutador russo pelo título.

Para o veterano de 42 anos, a vitória de Ankalaev contra o striker paulista representa uma renovação de ciclo natural e, inclusive, o beneficia na busca por retomar o cinturão até 93 kg do Ultimate. Vale lembrar que Blachowicz e Ankalaev já protagonizaram uma disputa pelo título, no dia 10 de dezembro de 2022, mas a luta terminou empatada.

"É o caminho normal para o cinturão; ele mudou de dono a cada dois anos, então isso é normal. Para mim, isso é bom porque tenho assuntos inacabados com Ankalaev, mas, é claro, tenho um trabalho a fazer neste sábado e estou focado nisso. Acredito que serei o vencedor neste sábado, então, talvez, depois possamos terminar o que começamos com Ankalaev", ressaltou Jan.

Jan segue bem ranqueado

Mesmo fora de combate desde a derrota para Alex Pereira, na estreia do brasileiro na divisão meio-pesado do UFC, em julho de 2023, Blachowicz segue bem ranqueado na categoria. Atualmente, o polonês ocupa a terceira colocação do ranking, ficando atrás apenas de Poatan e Jiri Prochazka, além do campeão Ankalaev.