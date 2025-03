Golden State Warriors se reabilita na NBA com triunfo sobre os Bucks; Celtics vencem os Nets

"Mordido" pela derrota no último confronto para o Denver Nuggets, o Golden State Warriors reagiu de forma rápida e voltou a vencer na NBA. O time do técnico Steve Kerr bateu o Milwaukee Bucks por 104 a 93 no Chase Center, na noite desta terça-feira, e deu um passo importante rumo ao objetivo da vaga direta para os playoffs.

A partida teve um protagonista diferente por parte dos anfitriões. Com Stephen Curry poupado por esgotamento físico e mental, quem "deu as cartas" no confronto foi Jimmy Butler, que ajudou o time a alcançar 40 vitórias em 69 partidas e a se manter em sexto lugar na Conferência Oeste.

Butler ditou o ritmo da partida durante todo o duelo, anotou 24 pontos e foi o cestinha. Ele ainda foi responsável por distribuir dez assistências e buscou oito rebotes em intensa luta no garrafão.

Pelo lado dos Bucks, que se mantiveram na quinta posição do lado Leste, Kyle Kuzma converteu cinco cestas triplas, foi quem mais pontuou pela equipe (22) e incomodou bastante a marcação dos anfitriões.

Com nove rebotes, o pivô Giannis Antetokounmpo travou uma boa briga na tentativa de buscar a reação. No entanto, como todo o time, o nigeriano caiu de rendimento no último quarto, facilitando a missão dos Warriors de assegurar a vitória.

Na rodada enxuta, que contou com apenas quatro duelos, o Boston Celtics fez valer o mando de quadra e superou o Brooklyn Nets por 104 a 96 no TD Garden, em jornada inspirada de Kristaps Porzings.

Se ele foi tímido nas assistências, apenas três, a eficiência ficou concentrada no ataque (anotou 25 pontos) e na defesa (contabilizou 13 rebotes). Cestinha do duelo, o pivô comandou a equipe que atuou sem Jayson Tatum e Jaylen Brown.

Com 20 pontos anotados, Baylor Scheierman arrancou elogios do técnico Joe Mazzula. "Além das cestas de três pontos, ele demonstrou muito esforço defensivo e apresentou muita vontade", afirmou o treinador sobre seu pupilo.

Na classificação, os Celtics aparecem em segundo lugar no Leste. Já os Nets mantêm uma campanha bem irregular, ocupam o 13º posto do mesmo lado e somam apenas 23 vitórias em 69 partidas.

Nos outros dois jogos que completaram a noite, Trae Young marcou 31 pontos na vitória do Atlanta Hawks sobre o Charlotte Hornets pelo placar de 134 a 102, em embate realizado no Spectrum Center.

Outro destaque da equipe foi Zaccharie Risacher, que acertou quatro cestas de três e terminou o duelo com 21 pontos. A franquia tenta entrar na zona direta dos playoffs e ocupa a sétima posição do Leste. Já os Hornets, que sentiram os desfalques de LaMelo Ball e Miles Bridges, estão em penúltimo.

Por fim, o Los Angeles Clippers contou com o apoio de seu torcedor para bater o Cleveland Cavaliers por 132 a 119. O triunfo deixa a equipe em oitavo no Oeste, na cola do Minnesota Timberwolves. Apesar do revés, os Cavs, lideram com folga a Conferência Leste.

Confira os resultados da noite desta terça:

Charlotte Hornets 102 x 134 Atlanta Hawks

Boston Celtics 104 x 96 Brooklyn Nets

Golden State Warriors 104 x 93 Milwaukee Bucks

Los Angeles Clippers 132 x 119 Cleveland Cavaliers

Acompanhe os jogos desta quarta:

Indiana Pacers x Dallas Mavericks

Orlando Magic x Houston Rockets

Miami Heat x Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder x Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs x New York Knicks

Utah Jazz x Washington Wizards

Los Angeles Lakers x Denver Nuggets

Phoenix Suns x Chicago Bulls

Portland Trail Blazers x Memphis Grizzlies

Sacramento Kings x Cleveland Cavaliers