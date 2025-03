Goiás vence Brasiliense nos pênaltis e encara o Paysandu na final da Copa Verde

Nesta quarta-feira, foi definida a final da Copa Verde. Após empate por 0 a 0, o Goiás bateu o Brasiliense nos pênaltis e enfrentará o Paysandu, que superou o São Raimundo-RR por 3 a 0. As finais serão realizadas nos dias 9 e 23 de abril, com jogo de ida no Mangueirão e decisão no Serrinha.

As equipes repetem a final de 2023, onde o Goiás bateu o Paysandu. O Esmeraldino busca o segundo título de Copa Verde, enquanto o Papão busca o tetracampeonato.

Goiás x Brasiliense

O GOIÁS ESPORTE CLUBE É FINALISTA DA COPA VERDE DE 2025! VAMOS, VERDE! #GECxBRA #CopaVerde2025 #SentimentoInexplicavel ? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) March 20, 2025

Após o 3 a 3 no jogo de ida, Goiás e Brasiliense buscaram não arriscar no Serrinha. A primeira etapa teve poucas chances e a melhor oportunidade foi dos visitantes. Aos 21 minutos, Rafael Longuini bateu forte e forçou o goleiro Tadeu a fazer grande defesa.

A segunda etapa continuou sem grandes chances para as equipes, sendo marcada pela cera do Brasiliense. O Goiás levantou algumas bolas na área, mas o goleiro Matheus Kayser pouco trabalhou.

Nos pênaltis, o goleiro Tadeu brilhou e o Goiás venceu por 5 a 4. No lado do Esmeraldino, cinco dos seis cobradores converteram. Tadeu, Barceló, Rafael Gava, Pedrinho e Arthur Caíke marcaram, enquanto Lucas Lovat desperdiçou.

Por sua vez, o Brasiliense acertou apenas quatro cobranças. Rubens, Wallace Tarta, Romário e Gustavo Xuxa converteram. Porém, João Santos e Marcos Júnior pararam em Tadeu, que garantiu o Goiás na final.

Paysandu x São Raimundo

Após o 2 a 2 em Roraima, o Paysandu decidiu a vaga no Mangueirão, batendo o São Raimundo por 3 a 0. O Papão garantiu a vaga ainda na primeira etapa. Aos 22 minutos, Edilson abriu o placar após passe de Nicolas. Aos 31, Rossi ampliou, após driblar o goleiro Carlão.

Sem poder de reação do São Raimundo durante o segundo tempo, o Paysandu continuou controlando a partida e fechou o placar aos 43 minutos. Após pênalti cometido por Juca Maranhão, Rossi marcou seu segundo gol e garantiu o Papão na decisão.